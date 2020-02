Zbohom, kapitán! (Samo Marec sa lúči s Andrejom Dankom)

Autor je publicista a prekladateľ

Spravodlivosť existuje, len nie vždy funguje dokonale. Ak by fungovala, tento článok by nikdy nevznikol, pretože Andrej Danko by neexistoval; nie ako verejný činiteľ, ktorým sa treba vážne (no, vážne) zaoberať.

Na druhej strane, v iných a pre Andreja Danka lepších časoch, sa tak trochu uvažovalo nad tým, že by to dokonca mohol dotiahnuť na premiéra. A tak je to, že dnes SNS pikuje viac ako priemerný obyvateľ Vrakune, v zásade spravodlivé. V rámci možností.

Mohlo by to byť aj lepšie, ale je tak, ako je. Viac-menej spravodlivo.

Príklad zbytočnej strany

Zásadný problém Slovenskej národnej strany je v tom, že jej chýba dôvod na existenciu. Nehovoríme, že by sme ju mali hneď zakázať, len by mohla – proste nebyť. Veď to tam mali zavrieť najneskôr vtedy, keď sa Slovensko konečne osamostatnilo, pretože čo ďalej?

Historická misia splnená: konečne si vládneme sami. Konečne si bača z Očovej môže slobodne po slovensky zahromžiť a aj – márne, ale ľubozvučne – všehomíru pohroziť.

Lenže Slovenská národná strana, to nie je a ani nikdy nebol spolok národne uvedomelých filantropov. Normálna, síce primitívne, ale predsa len organizovaná skupina, ktorej cieľom bolo a je vo veľkom kradnúť.

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

A keby len to: oni sú a vždy boli ešte aj hlúpi; hlúpi v tom zmysle, ako keď na fyzikálnej olympiáde začnete spievať Kohútik jarabý. Inak sa nedá vysvetliť to, že Tóno Hrnko vidí čechoslovakistov ešte aj v záhone s kapustou a pre názov televíznej relácie dokáže vyplodiť dlhý text, ktorého pointou je iredenta.

Jednoducho, Slovenská národná strana je spolok absolútne zbytočných ľudí vo vytrvalom rozpore s realitou – svet sa niekam pohol a oni sa nepohli s ním. Nikdy sa nepohli, a tak vždy len búchali pästičkami, že takto sa im to nepáči. A Maďari (ak s nimi neboli vo vláde). Jano Slota v tom bol aspoň úprimný; Andrej Danko len smiešny.

Špliechanie vĺn

Je prakticky neuveriteľné, že keď hovoríme o doktorovi práva a doktorovi honoris causa, predsedovi, predsedovi a kapitánovi, zároveň hovoríme aj o Andrejovi Dankovi. Len si to predstavte: toľko titulov a taký prázdny človek.