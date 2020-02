A koho mám zachraňovať?

Nie som kolonizátor, aby som prinášala civilizáciu.

23. feb 2020 o 11:25 Svetlana Žuchová

Autorka je psychiatrička a spisovateľka

Treba ostať na Slovensku, treba meniť krajinu k lepšiemu. Treba ísť voliť, práve takí, ako sme my, musíme priložiť ruku k dielu, nenechať krajinu prepadnúť sa, treba zabojovať. Treba budovať lepší život, šíriť pokrok. Poďme. Poďme na nich. Poďme do nich. Tí, čo odídu, zradia, vykašlú sa, nechajú napospas.

“ Čo som mesiáš, aby som zachraňovala svojprávny národ? „

Lichotí mi to. Záleží na mne. Aj na mojom hlase záleží. Aj ja som jednou z tých, ktoré ťahajú za jeden povraz, odovzdávajú správny hlas. Som na jednej lodi. Bránim pred tmárstvom, chránim plameň, aby nezhasol.

Ubezpečujeme sa vzájomne, dokážeme to. Podpíšeme petíciu, ubránime sa, ubránime Slovensko.

Kto odíde, je zbabelec, práve takých tu bolo najväčšmi treba. Práve nás tu bolo najväčšmi treba. Tým, čo odišli, sa ľahko hovorí.

Cítim sa dôležito, zachraňujem.

Len keď sa na okamih zastavím, musím si položiť otázku, pred kým sa chystám krajinu zachrániť. Chce niekto, aby som ho zachraňovala? Chce byť niekto zachránený?

Zachrániť sa chcú záchranári, chceme zachrániť seba samých. A to je legitímne: Zachráň sa, kto môžeš! Aj ja sa chcem zachrániť.

No kto ešte stojí o moju záchranu? Krajinu, našťastie, nikto nenapadol. V krajine, chvalabohu, vládne mier. Nevládne v nej zatiaľ diktátor, slobodne odovzdávame svoje hlasy. Záchranári aj tí ostatní.

Každý sa zachraňuje podľa svojho uváženia. Tí, ktorých sa ja chystám zachrániť, sa snažia zachrániť pred takými, ako som ja. A zdá sa, že úspešne. Zdá sa, že ich je väčšina. Naozaj sa im podarí sa pred nami uchrániť. Veď takí, ako som ja, nesmú určiť výsledok volieb. Tí, pred ktorými nás chcem zachrániť, nechcú dopustiť, aby som o nich rozhodovala. Ja, ktorá ani nežijem skutočný život.

Vari som ja kolonizátor, aby som kamsi prinášala civilizáciu? Čo som mesiáš, aby som zachraňovala svojprávny národ? Čo som ja rodič, ktorí má slovenské deti zachrániť pred nimi samými?

To mi už až tak nelichotí. Ešte pred chvíľou som bola záchranárkou. Teraz mi hrozí, že o mňa nikto nestojí. Nikto sa nechce nechať zachrániť, nuž pôjdem. Poberiem sa. Nič v zlom. Akurát nechápem, prečo mi to neuľahčujete. Prečo dokonca hrozíte, že za to zaplatím.

To vo mne takmer vzbudzuje otázku, či predsa len nenaznačujete, že drobná záchrana by sa predsa len zišla. Prebúdza sa vo mne nádej, že sa ako záchranca predsa len ešte uplatním. Chopím sa šance, vrhám sa do záchrannej akcie. Volím, odovzdávam svoj hlas. A tak ďalej.