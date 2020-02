Ak Smer nevíťazí, neexistuje

Premiérska strana sa tvári, že je všetko v poriadku.

24. feb 2020 o 14:38 Peter Tkačenko

Na sklonku deväťdesiatych rokov, keď sa ohnivočervený preliv u mladých dievčat považoval za znak istej vášnivosti, nakrútil nemecký režisér Tom Tykwer film Lola beží o život.

Atraktívna hlavná hrdinka v ňom s nevšedným úsilím vykonáva mimoriadne chvályhodnú činnosť, totiž, usiluje sa získať stotisíc nemeckých mariek pre svojho priateľa, ktorý ich potrebuje, aby mu šéf uchoval v prevádzke životné funkcie.

“ Možno nevedia, že toto nie je počítačová hra a druhú príležitosť už nedostanú. „

Lola niekoľkokrát neuspeje, našťastie môže ako v počítačovej hre začať vždy nanovo a napokon si na zveľadenie imania zvolí kasíno, kde intenzívnym jačaním prinúti guľôčku v rulete pristáť na správnom čísle.

Dvakrát. Poviete si, že to asi nie je stratégia prežitia, ktorú by ste poradili blízkemu priateľovi, ale na druhej strane, je to aspoň niečo.

Veď sa pozrime na taký Smer – preferencie má najnižšie od fiaska v roku 2002, dnešní dvadsiatnici prvýkrát uvidia vyhrať niekoho iného ako Fica, ale v tej strane nikto ani len nejačí.

Namiesto kampane nám púšťajú demotivačné videjká, keď je líder maród, do hlavnej televíznej diskusie nepošlú pre istotu nikoho a celý druhý sled strany drieme. Tu už trénujú opozičnú činnosť?