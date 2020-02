Nová vláda to bude mať vlastne veľmi jednoduché (píše Petr Šabata)

Autor pracuje v Českom rozhlase

Samozrejme, že najprv musí opozícia vyhrať voľby, zostaviť vládu so schopným premiérom a dobre obsadiť ministerstvá. K tomu bude potrebovať program, recept pre Slovensko po dvanástich rokoch vlád Roberta Fica.

Bude to vláda vo zvláštnych časoch a mala by vládnuť inak než všetky predošlé kabinety a mala by mať iný program. Vlastne veľmi jednoduchý.

„Program vlády je programom národnej obnovy. Pred vládou i pred celou spoločnosťou stoja veľké úlohy. Národná obnova si žiada obrovské nasadenie a energiu. Základom tohto procesu je obnova fungovania demokratických inštitúcií štátu. Štátne a verejnoprávne orgány musia pôsobiť v záujme verejného dobra, musia tu byť pre všetkých, nielen pre určitú politickú či ekonomickú spoločenskú skupinu. Vláda urobí všetko pre to, aby sa naša spoločnosť zbavila klientelizmu a korupcie.“

Áno, tieto formulácie by mohli byť v preambule nového programu, hoci sú 22 rokov staré – po dôveru si s nimi išla vláda Mikuláša Dzurindu v roku 1998.

Nič zložité

Matovičovo OĽaNO, Trubanova a Beblavého koalícia Progresívne Slovensko/Spolu, Kiskova Za Ľudí, Sulíkova SaS a Hlinovo KDH by preberali štát ako Dzurinda tiež vo výnimočnej situácii – nielen po Ficovi, ale navyše v časoch, kedy sa liberálne demokracie otriasajú v základoch.

Napriek tomu nebude musieť riešiť prípadný nový kabinet nič mimoriadne zložité, žiadnu kvadratúru kruhu.

Už tým, že vznikne (a vydrží), splní polovicu svojho poslania. Je totiž najlepším garantom demokratického vývoja, nik iný tu nie je. Teda právneho štátu pre všetkých, slobody, slušnosti a solidarity, ochrany menšín, nekumulovania, ale deľby moci.

“ Pridajte učiteľom, zlepšíte vzdelávanie, zaistíte nádejnú budúcnosť Slovenska. „

Len tým, že taký kabinet začne pracovať, spôsobí úplný obrat: štát tu nebude (asi to chvíľu potrvá) pre oligarchov v pozadí Smeru a na nich napojené siete. Bude tu pre občana. To je jasné väčšine voličov – vrátane tých, ktorí nedajú hlas stranám budúcej vlády.

Samozrejme, že by v takej vláde mali sedieť lídri všetkých zúčastnených strán – vrátane Andreja Kisku, pre ktorého to nebude ľahké, ale napríklad post ministra zahraničných vecí je dôstojný aj pre exprezidenta.

Prítomnosť lídrov v kabinete by bola správa pre Slovensko, že táto zostava to myslí vážne, má odhodlanie, zodpovednosť a nebojí sa tvrdej práce.