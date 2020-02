Kto sledoval Kočnerovo komando? Bola to SIS?

Chýbajúce odpovede budú naznačovať, že nezlyhala len polícia.

25. feb 2020 o 23:55 Jakub Filo

Najnovšie odhalenie, že sledovacie komando Mariana Kočnera nasadené na novinárov sledoval v rámci „kontrašpionáže“ ešte niekto ďalší, by mohlo byť zápletkou dobrej gangsterskej grotesky. Ale keďže žijeme realitu, v ktorej zistenia komanda zrejme využili aj vrahovia novinára a jeho snúbenice.

Kto sú ľudia, ktorí sledovali členov Kočnerovho komanda a za akým účelom? Boli to príslušníci Slovenskej informačnej služby? Keďže vedeli, že sledujú novinárov, prečo vtedy neinformovali policajné zložky? Vedeli neznámi agenti počas nejakého svojho kontra sledovania, ako sami svoju činnosť nazývajú, že Kriak a ďalší sledujú aj Jána Kuciaka?

Ak naozaj očakávame, že sa napraví stav, ktorý odkryla vražda Jána Kuciaka a všetky udalosti a kauzy nasledujúce po nej, musí sa vyšetriť aj sledovanie novinárov.

Nemôže skončiť v nejakom archíve s konštatovaním, že to bolo len také paparazzovanie. Lebo nevinné paparazzovanie by nevyústilo do kontra sledovania.

Už dnes vieme, že pri ochrane Jána Kuciaka zlyhala polícia, ale chýbajúce odpovede na otázky vždy budú naznačovať, že nebola jediná.