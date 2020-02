Ako Matovič zdvihol mokrý vecheť

Volič nechce riešiť klimatickú krízu, ale vyhnať Fica.

26. feb 2020 o 14:53 Peter Tkačenko

Keď komentátori hovorili o „efekte snehovej gule“, z ktorej by mohla čerpať trojkoalícia PS-Spolu a Za ľudí, mali na mysli presne tú eufóriu, z ktorej dnes čerpá OĽaNO.

Dramatický nárast, ktorý pozorujeme v uplynulých týždňoch, do veľkej miery súvisí s tým, že Igor Matovič dal voličom možnosť poraziť Smer.

Samozrejme, že si to musel odmakať, nespadlo mu to z neba, ale v podobnej pozícii sa mohol ocitnúť prakticky hocikto, kto osciluje okolo politického stredu.

Skutočnosť, že sa to podarilo práve Matovičovi, by sa mala dostať do politických príručiek politického marketingu v regióne medzi Kútmi a Vyšným Nemeckým. Matovič šancu dostal skrátka preto, že si ju vypýtal.

Že narábal podpásovými metódami, populisticky rozoštvával „elity“ a „obyčajných ľudí“, obviňoval svojich budúcich partnerov z výmyslov a jeho politický manifest je v zásade uchovanie všetkého, čo Smer urobil, tak, aby žiadna reforma nikdy nikoho nebolela? Nuž, veď práve.

“ Hlinu síce tľapká všelikto po pleciach, ibaže voliči PS ani Kisku mu to nehodia a vlastní voliči sa mu rozutekali za „autentickými kresťanmi“. „

Možno sa to kdekomu bude vidieť nespravodlivé – veď PS-Spolu vynaložili veľa politického kapitálu na „spájanie“ (aj s tými, ktorí sa spájať nechceli) a vytváranie opozičnej platformy neútočenia s Andrejom Kiskom, Alojzom Hlinom a Richardom Sulíkom.

Niekto viac a niekto menej, ale všetci zmienení si dali kopu práce s programom, s ktorým aj únavne oslovovali ľudí – Sulík má svoje podnikateľské kilečko, progresívci majú klimatickú krízu, Spolu zasa lex Haščák, Kiska „prirodzené regióny“ a Hlina daňovú úľavu za vernosť.

Môžeme si o nich myslieť bársčo, ale vyjadruje to nejaké hodnotové nastavenie a programové ciele. Lenže voličov to akosi neberie.

Azda najlepšie to vystihuje osud KDH. Nevieme, či sa prebojuje do parlamentu (odhad skeptického komentátora znie, že opäť tesne nie), ale bez ohľadu na konečný verdikt sa ukázalo, že zmierlivosť nie je úplne najlepší prístup. Hlinu síce tľapká všelikto po pleciach, ibaže voliči PS ani Kisku mu to nehodia a vlastní voliči sa mu rozutekali za „autentickými kresťanmi“.

Aby sme to skrátili, všelikto sa tu trápil, aby ľuďom ponúkol to a ono od environmentálnych daní cez nájomné byty po odvodové koliesko. Ibaže v rozpore s tým, čo verejne pýtajú občania a novinári, mediánový slovenský volič 2020 netúži vyriešiť klimatickú zmenu, bytovú otázku ani nastoliť zmier. On chce dať Robertovi Ficovi mokrým vechťom po tvári.

Nuž a Matovič ten vecheť zdvihol.