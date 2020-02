Už si nemôžeme dovoliť ľahostajných politikov

Voľby sú aj o našom prostredí, zdraví a kvalite života.

26. feb 2020 o 16:08 Mikuláš Huba

Autor je vedecký pracovník SAV a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu.

Začnem triviálnou tézou: Slovensko čelí množstvu problémov. Od stavu zdravotníctva a školstva, cez korupciu a spôsob narábania s verejnými financiami až po pokrivenú spravodlivosť či nárast extrémizmu.

V sobotu budeme voliť strany a krúžkovať jednotlivcov, od ktorých očakávame, že sú odhodlaní a schopní tieto problémy riešiť. Je logické a legitímne sústrediť sa na spomínané vážne, chronické a najviac skloňované spoločenské problémy. Má to však jeden háčik.

Zoči-voči presile týchto dlhodobo zanedbávaných problémov majú mnohí a mnohé z nás tendenciu zabúdať na také zdanlivé samozrejmosti, ako sú vzduch, voda, pôda, lesy či mestská zeleň, príroda v národných parkoch i autentická krajina s jej charakteristickou tvárou. Skrátka prostredie, ktoré nás obklopuje. A ktoré sme zdedili ako prírodné a kultúrne dedičstvo.

Ide o krehké hodnoty, ktoré sú čoraz vzácnejšie, zraniteľnejšie a nenahraditeľnejšie. Prehliadanie problémov spojených s ich ohrozením si už naozaj nemôžme ďalej dovoliť.

Už celé desaťročia je (alebo sa zdá, že je) vždy niečo dôležitejšie, naliehavejšie, bezodkladnejšie. No len znečistené ovzdušie si u nás ročne vyžiada viac ako päťtisíc predčasných úmrtí. Čo sa týka zdravotných následkov znečistenej vody, pôdy a potravín porovnateľné štatistické údaje k dispozícii nemáme, ale nejestvuje dôvod myslieť si, že by boli menej alarmujúce.

Je isté, že nášmu zdraviu a kvalite života neprospieva ani nebezpečný odpad, nadmerný hluk či nepríjemný zápach z priemyselných, poľnohospodárskych a iných prevádzok.

Ešte ťažšie dokážeme exaktne merať vplyv narušenej, disharmonickej či devastovanej krajiny na naše duševné zdravie. Ale každý takéto stresové faktory bolestne vníma. A nad tým všetkým sa týči celoplanetárny problém zmeny klímy, ktorému sa nevyhne ani Slovensko.

To, čoho sme svedkami v týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch, je len začiatok.

Kvalita a optimálne fungovanie všetkého vyššie spomenutého súvisí so spôsobom spravovania štátu. Nikde na svete to nie je ideálne. Ale v mnohých krajinách je to lepšie - a v niektorých dokonca podstatne lepšie - ako u nás. A preto by sme mali trvať na tom, že to lepšie - ba podstatne lepšie - môže byť aj tu.

Právo na priaznivé životné prostredie je jedným zo základných ľudských práv garantovaných našou ústavou. Tak oň zabojujme. Ide predsa o naše životy i o životy našich detí a vnúčat.