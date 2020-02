Kto vytvoril podmienky pre mafiánsky únos štátu? Pochopili sme?

Väčšina pozná odpoveď na tieto otázky.

26. feb 2020 o 18:37 Beata Balogová

Pochopila väčšia časť krajiny, kto premárnil všetky svoje politické životy na bezbrehé orgie moci?

Kto svojimi interpretáciami vládnutia zmenil synonymá politika na hanlivé výrazy až vulgarizmy?

Kto dávkoval nenávisť do verejného priestoru v časoch, keď mal citlivo zvažovať slová súcitu a ospravedlnenia?

Kto vryl do základného kameňa štátu pravidlá, ktoré zvýhodňovali našich ľudí a členov strany? Tej strany, ktorá úplne stratila smer, vyprázdnila sociálnodemokratický pojem a nabaľuje na seba krajný politický odpad.

Kto si vytvoril blahovské alter ego, aby sieťami šíril myšlienky, za ktoré by sa na svojich oficiálnych tlačovkách stále hanbil? A možno už ani to nie. Kto by sa neštítil neonacistov, ak by mu umožnili predlžiť si agóniu moci?

Čo nám dnes núka okrem fráz o stabilite a otrepaných trikoch Orbána?

Kým sa obklopil človek, ktorý mal viac ako desaťročie všetku moc na to, aby umocnil lepšiu verziu krajiny?

Kto boli jeho najlepší ministri a kde dnes sú? Kto vytvoril podmienky pre mafiánsky únos štátu? Kto je spoluzodpovedný za to, že sme nezvratne došli na križovatku, kde sa rozhodujeme o bytí a nebytí právneho štátu?

Väčšina z nás pozná odpoveď na tieto otázky. Myslime na ne v sobotu pri volebnej urne.