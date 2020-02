Ďaleko od armagedonu

Demokratická opozícia príjemne precitla.

26. feb 2020 o 18:10 Peter Schutz

Zaujímavou sa javí otázka, či by vláda demokratickej opozície vyzerala tri dni pred voľbami až tak pravdepodobne, ako vyzerá z "underground" čísiel Focusu a AKO, keby sa prieskumy, respektíve moratórium nestali veľkou kauzou v ranejších fázach kampane.

To už nevyriešime. Stratosférický let Matovičovej strany, pozerajúcej sa pekne zvysoka na doterajšieho hegemóna, však upozorňuje, že keby sa "partizánske" prieskumy robili v priebehu moratória už pred štyrmi rokmi, osem percent Kotlebu by v marci 2016 zďaleka tak nešokovalo.

“ S identitou populistického šarlatána bude Sme rodina ako koaličný doplnok odisteným granátom. „

Zásluhou čísiel svietiacich na každom internetovom kanáli nepôjdeme v sobotu k urnám ako na Golgotu, ale s pomerne upokojujúcou emóciou, že armagedon Slovensko opäť minul.

Každý uzná, že po nemastných-neslaných číslach Focusu a AKO, ktoré nás sprevádzali dlhé mesiace, je dilema, či sa demokratická opozícia ujme moci s ústavnou, alebo "iba" nadpolovičnou väčšinou, príjemné precitnutie.

Za vodou by sme mali byť dokonca aj s riekankou, že na Slovensku je možné všetko. Autorovi sa to hovorí ľahko, veď ak motyka v sobotu – nedajbože – predsa len vystrelí, tak na demisiu nebude komentátor, ale prieskumníci.