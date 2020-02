Devätnásť rokov za drzosť

Ak si trest odsedia, Kočner s Ruskom vyjdú z väzenia na hranici dožitia.

27. feb 2020 o 11:56 Peter Tkačenko

Je takmer isté, že vinu Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze zmenky ešte bude musieť potvrdiť odvolací súd, ale kto sledoval proces, môže bezpečne pracovať s predpokladom, že s tými devätnástimi rokmi natvrdo sa výraznejšie nepohne.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Kočnera a Ruska odsúdili za falšovanie zmeniek na 19 rokov väzenia Čítajte

To znamená, že sme svedkami konca celej jednej éry. Odhliadnime teraz od skutočnosti, že Kočnera súdia aj za objednávku vraždy Jána Kuciaka a pozrime sa na tých devätnásť rokov.

Kolega Ajtmatov by azda povedal, že je to čas dlhší ako ľudský vek: Pred devätnástimi rokmi bol 11. september úplne obyčajný deň, prvá vláda Mikuláša Dzurindu sa prehupla do druhej polovice, stále sme nie celkom verili, že do desiatich rokov budeme v Únii, Pavol Rusko rozbiehal stranu ANO, nezamestnanosť atakovala dvadsať percent a tí, čo pracovali, zarábali v priemere 240 dolárov, z ktorých každý mal cenu päťdesiat korún. Taká bola doba.