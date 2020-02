Výsledku sa nebojíme, veľa sme sa naučili

Slovensko sa zmenilo, aj bez migrantov.

27. feb 2020 o 17:54 Zuzana Kepplová

Takto pred štyrmi rokmi sa lídri predbiehali, kto na tlačovke viac varuje pred nákazou islamského fundamentalizmu, ktorá mala v telách utečencov z Blízkeho východu už-už doputovať aj na naše hranice.

Verejnosť diskutovala o nuansách šiitského a sunnitského islamu, politici citovali z Koránu a labilnejšie povahy okrikovali svojich spoluobčanov, že nepripustia, aby sa ich krajina civilizačne zmenila.

Lenže presne to sa stalo, slovenská spoločnosť sa zmenila. A to nás ani "zákerný Brusel" nemusel vymeniť za Afričanov.

Sami sme sa vymenili. Možno nie do hĺbky civilizačnej zmeny, to by bolo prehnané, ale ak veríte, že spoločnosť má akúsi pamäťovú stopu, tak inak sa ani nedalo.

Tuto autorka nie je stúpenkyňou ezoteriky, možno len prechováva istú dávku viery v pokrok.

A keďže záujem o úžitkové technológie či otázka, kedy už položíme nohu na Mars, ju obchádza, náznaky posunu hľadá v spoločenskom tkanive.