Parlamentné voľby priniesli nekrvavé Waterloo (píše Mikuláš Dzurinda)

Príležitosť robí lídra.

1. mar 2020 o 12:19 Mikuláš Dzurinda

Autor je prezident Martensovho centra, dvakrát bol predsedom vlády SR.

Najlepším výsledkom týchto volieb je, že takáto zásadná zmena bola vôbec možná. Poukazuje na vysokú úroveň demokracie a plurality v našej krajine. Čo nie je nijakou frázou ani samozrejmosťou, najmä vo svetle vývoja v niektorých – aj európskych – krajinách.

Férová politická súťaž, slobodné médiá, aktívna občianska spoločnosť a rekordná účasť občanov pôsobiacich v zahraničí vystavili Slovensku vskutku vysokú známku z kvality demokracie a úrovne plurality.

Úroveň plurality je nesmierne dôležitým faktorom pre zdravie spoločnosti. Práve preto, že umožňuje aktívnu participáciu občanov na verejnom živote a plynulé striedanie vlád rôzneho programu, zafarbenia a ideológie.

Na Slovensku k takýmto zmenám od revolúcie v roku 1989 pravidelne dochádza, a to je dobre. Ak by sa pluralita presadila napríklad na Blízkom východe alebo vo viacerých afrických krajinách, bolo by menej vojen, násilia a v konečnom dôsledku aj migrácie do Európy.

Sľúbili nám altruizmus

Nová slovenská vláda bude široká, ale v roku 1998 bola ešte širšia. Nikoho netreba vopred odpisovať. V nejednom prípade sa aj mne osobne potvrdilo, že príležitosť robí lídra.

Nová generácia slovenských politikov dostala príležitosť. Nebude to ľahké. Strany budúcej koalície vzbudili vysoké očakávania: sľúbili, že kleptokraciu zmenia na samaritánstvo. A oligarchiu za altruizmus. Treba im v tom držať palce.