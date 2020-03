Ako Matovič piekol tortu

Všetko podstatné o politike napísal Josef Čapek.

1. mar 2020 o 13:43 Zuzana Szatmáry

Autorka je sociologička

"Čo tým chcel básnik povedať?" bola jedna z najzákernejších otázok našej slovenčinárky. Do hlavy sme básnikovi nevideli a hádať sme mohli len z toho, čo nám autor sám ponúkol a čo slovenčinárka preferovala na dobrú známku.

“ Ktosi píše, vraj Truban s Beblavým "idú ďalej". Hádam sa dozvieme kam. „

Po bláznivej noci na húsenicovej dráhe slovenskej volebnej noci som počúvala a pozerala víťazný prejav Igora Matoviča a kládla som si rovnakú otázku. Všetko znelo ako z knihy. Skúsenému performerovi napriek únave stále žiarili oči a odhodlanie odovzdával poslucháčom s intenzitou koronavírusu.

Páči sa mi to, fakt to znie ako z knihy, vravela som si pri desiatej káve, autor hovorí, čo sa komu žiada. Mohol sa tam nájsť každý okrem porazených. A keby neboli porazení, našli by sa tam takisto.