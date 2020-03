Na Slovensku sa skončila vláda zla. A kde je to dobro?

Niekoľko dobrých správ o volebnom výsledku.

1. mar 2020 o 23:47 Petr Šabata

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Po dvanástich rokoch sa skončila vláda zla, komentoval výsledky volieb exprezident, líder strany Za ľudí a zrejme budúci člen vládnucej koalície Andrej Kiska.

Keď sa skončila vláda zla, môžu teda občania logicky čakať lepšie časy? Alebo čo vlastne?

Dobré správy

Dobrých správ a udalostí sa nakopil dlhý rad hneď v hodinách po uzavretí volebných miestností a oznámení výsledkov.

Dobré je, že voľby boli férové ​​a demokratické, čo vyzerá síce samozrejme a banálne, ale len do chvíle, než sa človek pozrie do Maďarska alebo do Poľska.

Igor Matovič vyhral zaslúžene - zachytil atmosféru v spoločnosti, protikorupčná a protificovská kampaň bola vierohodná vzhľadom na jeho politickú minulosť, niektoré nápady OĽaNO vojdú do učebníc politického marketingu.

Vôbec najlepšou správou je koniec mocenskej garnitúry Smeru - Fica, Kaliňáka a ďalších. A na pripomenutie - toto nie sú prvé voľby, v ktorých Smer prehral. Je dôležité, že prezidentkou je Zuzana Čaputová, že Ústavný súd má nové vedenie, že na čele mnohých obcí, miest i žúp už sú noví ľudia. To je podstatná súčasť bezpečnej demokratickej prevádzky.

V Česku sedí na Pražskom hrade nevyspytateľný prezident a premiér tiež nevyniká v dodržiavaní pravidiel parlamentnej demokracie, ale vďaka Senátu a Ústavnému súdu nie je potrebné sa o charakter právneho štátu obávať. A stovky tisíc ľudí na Letnej hrajú dôležitú úlohu... Prežije Smer rok 2024?

Príklad Dzurindova prvá vláda

Dobrá správa je, že v tom najdôležitejšom, čo treba urobiť - totiž vrátiť do spoločnosti spravodlivosť, rovnosť pred zákonom a slušné zaobchádzanie s občanmi, má Matovič aj niektorí jeho ľudia kompetenciu a odhodlanie.