Utečenci opäť stoja pri bránach Európy

Únia by okrem podplácania Turecka mala využiť aj svoju mäkkú silu.

2. mar 2020 o 13:12 Vladimír Baláž

Autor je ekonóm, pôsobí v Prognostickom ústave SAV a je poradcom premiéra Petra Pellegriniho.

Zo Sýrie začali do Európy znovu prúdiť utečenci. Na bulharských a gréckych hraniciach je ich niekoľko desiatok tisíc.

Vraj ich tam priviezli autobusy zaplatené tureckou vládou. Nech si vymôžu vstup do Európskej únie.

Čo sa vlastne deje? Bude sa opakovať migračná kríza z roku 2015?

Počas arabskej jari v roku 2011 sa v Sýrii začalo ľudové povstanie proti diktátorovi. Vtedy bolo jasné, kto je dobrý a kto zlý. Dnes už to také jasné nie je.

V Sýrii dnes okrem vládnych vojsk proti sebe bojujú desiatky znepriatelených skupín rozdelených politikou, náboženstvom a hlavne - zahraničnými sponzormi.

Najhorším osudom pre malú krajinu je, keď sa strane hračkou v sporoch veľmocí. Po mnohých rokoch neprítomnosti na Blízkom východe sa v Sýrii „úspešne“ etablovalo Rusko. Bojuje na strane sýrskej vlády a všetkým dokazuje, že s ním treba počítať.

Na druhej strane sa prirodzene ocitli USA. Americké zbrojárske koncerny spokojne kývajú hlavami a posielajú faktúry za spotrebovanú muníciu, rakety a lietadlá.

Pozíciu regionálnej veľmoci testuje Irán. Sýria je pre náboženské vedenie krajiny zástupným bojiskom proti veľkému satanovi - USA.

Regionálnou veľmocou je aj susedné Turecko. Prihraničné oblasti Sýrie sú pre Turecko zadným dvorčekom, kde si môže robiť, čo chce.

Dohoda s Tureckom

Hlavnými porazenými sú obyčajní Sýrčania. Len do Turecka ich utieklo 3,6 milióna. Bomby tam na nich síce nepadajú, ale ich život je bez perspektívy. V Turecku sú len trpení.

Teoreticky môžu v hostiteľskej krajine študovať a pracovať. Ale len tri percentá z nich majú oficiálne pracovné povolenie.

Zvyšok pracuje načierno. Nikdy nebudú mať riadne zamestnanie, kariéru ani normálny rodinný život. Materským jazykom Sýrčanov je arabčina. Po turecky vedia málo. To im bráni v prístupe k vzdelaniu.

Turci boli sprvu k sýrskym utečencom zhovievaví. Ale dnes má samotné Turecko veľké ekonomické problémy. Hrubý domáci produkt bol v minulom roku v červených číslach.

Oficiálna miera nezamestnanosti stúpla z desiatich na štrnásť percent. Dostať prácu je čoraz ťažšie aj pre samotných Turkov. A sýrski utečenci sú považovaní nielen za príťaž, ale aj za konkurentov na čiernom trhu práce.

“ Grécko je starý súper Turecka. Prečo ho nepoštekliť? A migranti idú. V Turecku ich budúcnosť nečaká. „

Európa v roku 2016 uzavrela s Tureckom dohodu o zadržiavaní sýrskych utečencov.

Európska únia poskytla Turecku tri miliardy eur na humanitárnu pomoc. Na základe dohody bolo Turecko považované za „bezpečnú krajinu“ a EÚ už nemusela prijímať migrantov ako utečencov.

Pre EÚ bola dohoda záchranou pred politickým chaosom a de facto ukončila migračnú krízu. Európa tvrdí, že Turecku poskytla väčšiu pomoc, ako sľúbila. Sýrskym utečencom šlo vraj až šesť miliárd eur.

Pritvrdili proti Únii

Turecko má však dojem, že Európa neplní svoj diel dohody. Tureckému prezidentovi prekáža, že pomoc utečencom sa poskytuje cez dobročinné organizácie, a nie cez turecký štátny rozpočet.

Európska únia tiež sľubovala rozšírenie bezvízového vstupu tureckých občanov do EÚ, ako aj rozšírenie colnej únie s Tureckom. K tomu sa členovia EÚ dnes až tak veľmi nemajú.

Turecko preto pritvrdilo. Po vládnej ofenzíve v meste Idlib na sýrsko-tureckých hraniciach vznikla nová vlna utečencov, údajne až 800-tisíc ľudí. Turecko vraj túto vlnu už nezvládne. A aby pritlačilo na Európsku úniu, začalo voziť migrantov na bulharské a grécke hranice.

Grécko je starý súper Turecka. Prečo ho nepoštekliť? A migranti idú. V Turecku ich budúcnosť nečaká.

Útek si nevybrali

Predstavme si, že by sa takáto vojna odohrávala na Slovensku. Z rozbombardovanej Trnavy, Bratislavy a Košíc by utieklo stotisíc ľudí do stanových táborov pri maďarskom Győri.

Po rokoch bezútešného života by sa naskytla možnosť ilegálne prekročiť rakúske hranice a požiadať vo Viedni o azyl. Kto by nešiel?

Obrovská väčšina ľudí nikdy migrovať nechce. Migrácia je pre Sýrčanov východiskom z bezvýchodiskovej situácie. Čím dlhšie si veľmoci budú hrať svoje hry, tým dlhšie rady sa budú tvoriť na hraniciach Európy.

Jediným správnym riešením je skončiť vojnu v Sýrii a umožniť utečencom návrat domov.

Európa by okrem podplácania Turecka mala využiť aj svoju mäkkú silu. Viac tlačiť na dohodu USA, Ruska a Iránu, aby sa konflikt skončil čím skôr. Je to v jej vlastnom záujme.