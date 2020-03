Prezradíme vám, ako sa pracovalo na voľbách v SME

Zväčša sú tie predstavy krásne romantické, no úplne nesprávne. Zahŕňajú vzrušujúce hľadenie na výsledky, presúvanie sa medzi volebnými štábmi a rozhovory s politikmi.

Sú plné špekulovania o víťazoch a porazených, interpretácií a výsledkov. Možno sa objavia veľkí filmoví hrdinovia, ktorí neohrozene bojujú za pravdu a spravodlivosť.

Lenže toto všetko je len časť obrazu. Menšia časť. A svojím spôsobom v digitálnom prostredí aj tá menej podstatná. Parlamentné voľby, podobne ako iné veľké spoločenské a športové udalosti, sa pre weby ako SME.sk začínajú tak o rok skôr, a to celkom neromanticky.

V nasledujúcom texte sa vám pokúsime odkryť, ako vyzerajú parlamentné voľby v novinárskej kuchyni 21. storočia.

Nerozumeli sme ľuďom

Volebné stránky v denníku SME vyvíjame roky. Niekedy začiatkom roku 2019 sme si k nim znovu sadli a povedali si, čo všetko ešte nedokážu a čo by dokázať mali. Nefunguje to však tak, že sa v kancelárii stretneme a povieme si, čo by sme si všetko želali.

Predstavujeme si čitateľa: čo cíti, čo bude hľadať, aké informácie by chcel nájsť. Niekedy si k takémuto uvažovaniu prizveme aj odborníkov na správanie sa ľudí. Už pred štyrmi rokmi, pred voľbami 2016, sme vedeli, že si musíme poupratovať spôsob, akým ľuďom zobrazujeme volebné výsledky.