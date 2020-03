Vládna mačka vo vreci

O budúcom programe vlády vieme tragicky málo.

2. mar 2020 o 18:47 Peter Schutz

Dva dni po voľbách, keď sa len spúšťajú (vraj rýchle) koaličné rokovania, je zdržanlivosť namieste. K realite dňa však sotvačo hovorí lepšie ako skutočnosť, že program budúcej koaličnej vlády premiéra Matoviča, je takpovediac neuchopiteľný. Zvolili sme si, ale v mnohých smeroch netušíme, čo sa bude diať.

“ Ak zabudneme na výrok o strate dôvery k USA, niet stôp, z ktorých by sa dali vydedukovať pozície, na celý komplex medzinárodných otázok. „

Isteže a samozrejme, protikorupčné opatrenia ako vlajková agenda v oblasti vnútra, spravodlivosti, zdravotníctva a inde vytvoria s vysokou pravdepodobnosťou ťažisko programového vyhlásenia. Avšak, čo a ako konkrétne, je vysoko nejasné. Napríklad hmotnú zodpovednosť politických činiteľov bolo jednoduché zvýrazniť v ankete, omnoho zložitejšie však ju bude vteliť do programu vlády tak, aby nenarážala do reality verejnej moci a azda aj do ústavy.

Kým o silnom protikleptokraticko-protikorupčnom ťažisku aspoň niet pochýb, len metódy si budú musieť strany vyjasňovať, o ekonomickom programe budúcej vlády si môžeme nechať len zdať. O akomsi ucelenom názore Matoviča trebárs na súhrnnú správu Európskej komisie o verejných financiách (Slovensko dostalo štvorku), a na množstvo iných daňovo-odvodových otázok, či situáciu pri tvorbe európskeho rozpočtu, neexistuje jediná indícia.