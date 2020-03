Na reset nestačí odstaviť Fica

Za posledných pár rokov sme sa stali krajinou, ktorá prestáva byť hospodársky úspešnou.

2. mar 2020 o 22:52 Radovan Geist

Autor je analytik európskej politiky, pôsobí v Euractiv.sk

Poraziť nadsluhujúceho politika a jeho (zatiaľ) nie veľmi presvedčivého epigóna bolo tou ľahšou časťou úlohy. Vytvoriť férovú krajinu bude omnoho ťažšie.

Buďme k sebe úprimní. Ak by opozícia nedokázala poraziť Smer ani po dvanástich rokoch jeho stále katastrofálnejšieho vládnutia, po vražde dvoch mladých ľudí a cynicko-hulvátskej reakcii vládnej moci, po najväčšej občianskej mobilizácii od roku 1989, po odhaleniach Kočnerovej knižnice...

Ak by napriek tomuto všetkému opozícia umožnila, aby parlamentné voľby vyhral Robert Fico (v zastúpení Petrom Pellegrinim), bol by to brutálny odkaz o jej neschopnosti.

Nakoniec to dokázala. Dokonca bez toho, aby sklamaných, znechutených či nahnevaných voličov Smeru a SNS nahnala do košiara kotlebovcom, harabinovcom či iným extrémistom a pomätencom.

To je dvojnásobne dobrá správa. Porážka Smeru i SNS a (nateraz) zastavený nárast politického extrémizmu vytvárajú lepšie predpoklady na vytvorenie férovejšej krajiny.

Lenže tu sa dobré správy viac-menej končia.

Necelá tretina voličov

Napriek občianskej mobilizácii, intenzívnej politickej kampani, pocitu nespokojnosti a potreby zmeny tretina občanov k urnám neprišla. Asi štvrtina dala hlas stranám zdiskreditovaným zneužívaním štátnej moci alebo pravicovým extrémistom.