Kollár bude naozaj drahá nevesta

Nájomné byty sú príťažlivé, ale hlavne populistické.

4. mar 2020 o 14:13 Eduard Žitňanský

Ešte nie sú známe mená ministrov a už sa črtá prvý konflikt. Strana Sme rodina sa nástojčivo drží myšlienky postaviť 25-tisíc nájomných bytov ročne.

Sloboda a solidarita to nevidí ako reálny cieľ. Ustúpiť budú musieť obaja, otázkou však je, či sú toho schopní.

Boris Kollár presadenie idey výstavby bytov považuje za kruciálnu, bez ohľadu na to, či vznikne obrovský dlh. Jeho vplyv na rozpočet verejnej správy bude minimálny, myslí si Kollár. Dosiahnuť to chce postavením štátnej firmy mimo okruhu verejných financií.

Bez ohľadu na to, či by súhlasil Brusel, bude postup masívnej výstavby mimoriadnou skúškou. Dlh je dlh bez ohľadu na to, či zaťaží rozpočet verejnej správy, alebo nie. Požičané treba v každom prípade vrátiť. Platiť budú súčasné a najmä budúce generácie. Kollár to sľúbil, Kollár splní.