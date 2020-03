V Grécku sme zahliadli našu budúcnosť

Na strieľajúcich colníkov sa nedíva dobre.

6. mar 2020 o 12:00 Gwynne Dyer

Autor je historik a publicista v slobodnom povolaní, žije v Londýne

Turecko otvorilo stavidlá a čoskoro sa do Európy dovalia imigranti. „Státisíce už prešli hranicu,“ povedal turecký prezident Erdogan, „a čoskoro to budú milióny.“ A ak sledujete médiá, javí sa, že je to naozaj tak.

Dívame sa na zábery, kde grécki pohraničníci strieľajú slzný plyn do rozhnevaných davov utečencov hádžucich kamene cez plot. Alebo iné zábery ukazujú grécke paramilitárne jednotky strieľajúce na hladinu, kde pláva gumený čln naplnený utečencami. Človek by si myslel, že Armagedon je blízko.

Kto sú tí ľudia

Tieto výjavy sú síce škaredé, no nezobrazujú skutočný stav vecí. Erdogan tvrdí, že otvoril hranicu so Západom, pretože krajina už prijala 3,6 milióna utečencov, najmä zo Sýrie. A preto už nieto viac miesta pre tých, čo sa snažia dostať z Idlíbu, poslednej provincie, ktorú držia džihádisti. Takže posiela utečencov do Európy.

Lenže to nie je pravda. Do Turecka už neprichádzajú Sýrčania z Idlíbu, pretože Turecko zavrelo južnú hranicu. A preto ľudia, ktorí sa dnes snažia dostať cez grécke a bulharské hranice – malo by ich byť asi 13-tisíc a nie státisíce – vôbec nie sú Sýrčania.

Sú to Afganci, Eritrejčania, Iračania a Západoafričania, niektorí utečenci a iní „ekonomickí migranti“, ktorí síce zostali v bezpečnom Turecku, no radšej by sa pohli do EÚ.

Neprešli pešo z Idlíbu 800 km. Turecká vláda ich zváža zo svojho územia v autobusoch pod falošnou zámienkou, že majú dvere do Európy otvorené. Erdogan tak chce pritlačiť na EÚ.

Erdoganovo zúfalstvo

Môžeme sa pýtať, prečo ten tlak zo strany Turecka. Možno to netuší sám Erdogan, no je zúfalý. Jeho aktivity v Sýrii sa nevydarili a dostal sa do vojenskej konfrontácie s Ruskom. Nie je jasné, ako ho z tejto šlamastiky majú vysekať Európania, no musel niečo urobiť a toto je to niečo.