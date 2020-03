Čo môže Matovič urobiť pre novinárov?

Vláda urobí veľkú službu transparentnosti, ak pretlačí novelu infozákona.

5. mar 2020 o 14:34 Beata Balogová

Bez investigatívnych novinárov by sme nepoznali niektoré zákutia Kočnerovho podsvetia. Bez nich by si ľudia okolo Jána Slotu bez väčšej pozornosti obchodovali s teplým vzduchom a vešali by oznamy o obstarávaní na nástenky.

Bez práce novinárov by niektoré kauzy by rýchlo zmizli z pamäte verejnosti. Pravdepodobne by ani Gorila nebola doteraz živou kauzou, ale zabudnutým príbehom, ako by si to želala Penta.

Investigatívni novinári neboli špeciálne „najatí“ na strpčovanie života Roberta Fica alebo Smeru, a tak vo svojej práci budú pokračovať aj po voľbách. Bez ohľadu na to, kto vládne a s kým.

Namiesto plánov platiť investigatívnych novinárov zo štátnych zdrojov môže Igor Matovič vyčistiť verejný priestor od zbytočných útokov na novinárov.

Prvý zásadný posun môže urobiť osobne hneď po svojom vymenovaní.

V ňom stačí, ak premiér tejto krajiny nebude nazývať novinárov protislovenskými prostitútkami, slizkými hadmi, idiotmi alebo nepriateľmi Slovenska.

A ak mu to vydrží aj v časoch, keď zožne prvú kritiku, napríklad pre mafiánsku minulosť koaličného partnera. Alebo keď bude konfrontovaný so svojimi predchádzajúcimi vyjadreniami a skutočnosťou.

Môže tiež dopomôcť k tomu, aby štát bral vážne útoky na novinárov a ochránil ich, najmä ak o takú ochranu požiadajú.

Igor Matovič môže pomôcť kvalitnej žurnalistike aj tým, že členovia jeho vlády nebudú legitimizovať konšpiračné médiá a jasne sa vymedzia proti šíreniu falošných správ. A nebudú ich sami tvoriť na sociálnych sieťach.

Matovičova vláda urobí veľkú službu transparentnosti v tejto krajine, ak naberie odvahu a pretlačí novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Umožní médiám efektívnejšie chrániť svoje zdroje a v neposlednom rade zmení kultúru služobníkov štátu v komunikácii s médiami. Ak tlačové oddelenia úradov nebudú agentúry na automatizované odpovede, ale odborníci na otvorenú komunikáciu.

Matovič môže prelomiť prekliatie politických vplyvov na verejnoprávne médiá a zaručiť, aby ani on, ale ani jeho partneri neblúznili o štátnej televízii a nevytáčali horúcu linku po každej kritickej spravodajskej relácii na obrazovke alebo v éteri.

Reakcia šéfredaktorov a novinárov, ktorých znepokojil nápad Igora Matoviča vytvoriť štátom financovaný fond pre investigatívnych novinárov, je pochopiteľná v regióne, kde maďarský premiér Viktor Orbán vytvoril nadáciu stredoeurópskej tlače KESMA, aby tak konsolidoval médiá blízke k jeho vláde pod klamlivou aurou finančnej a štátnej ochrany.

Mediálni lídri, inštitúcie Únie aj svetové novinárske organizácie hľadajú spôsoby, ako zachovať alebo posilniť investigatívnu žurnalistiku.

Je to legitímna snaha a o ideálny model sa pokúšajú rôzne krajiny. Existujú na to aj štandardné ekonomické nástroje, napríklad zavedenie nulovej DPH na tlač.

Nateraz by sa však mala vláda Igora Matoviča sústrediť na odstránenie deformácií, ktoré sa tu nahromadili. A naozaj ich nie je málo.