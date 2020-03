Záchranné lano pre Kisku

Predseda parlamentu je dôstojná funkcia.

5. mar 2020 o 15:48 Peter Tkačenko

Keďže niektorí čitatelia sa sťažujú, že málo pomáhame budovaniu dobra v podobe vlády Igora Matoviča (ako keby to bola úloha novinárov), prejavíme dnes nezvyčajnú konštruktívnosť.

Totiž, skúsime zložiť štvorkoalíciu, tak aby dostali vlky najesť a ovčie rúna zostali neporušené.

Netreba mať na poličke doktorát z teórie hier, aby sme videli, že Andrej Kiska je pred začiatkom vyjednávania o štvorkoalícii v mimoriadne prekérnej situácii.

Vzhľadom na výsledok nemá v rukách žiaden vydierací nástroj a môže byť vlastne rád, že ho volajú do vlády, kde ho netreba. Napríklad takto v roku 2012 volal Fico II do vlády KDH či Most, ktorí logicky odmietli a zostali v opozícii.

Lenže život v opozícii v spoločnosti Smeru a ĽSNS sa javí ako smrť.