O zábavu aj o Kollára bude postarané

Šéf Sme rodina by bol viac než dôstojným nástupcom Andreja Danka.

6. mar 2020 o 9:42 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľa a spisovateľ

Tak čo, kopnem si aj ja? Pokušenie je veľké, priamo úmerné mojej povolebnej frustrácii, zostáva si už len vybrať. Takže do koho? Do koho to napálim za svoj prepadnutý hlas?

Núka sa najmä Kollár, ale zaslúžili by si aj ostatní. Už len za to, že sa s ním vôbec bavia. Mafián, desať detí, bezpočet žien. Niečo ako Gene Simmons, len bez jednej nuly. Keď ho na konci roka 2017 Fico označil za pedofila, ostalo ticho. Dalo sa to chápať, do niektorých vecí neradno šťúrať. Nedajú sa vyhrať.

Kollár to nekomentoval, odtieklo to do kanála. Ale mohli by sme to naňho vytiahnuť teraz, účel svätí prostriedky. Nesedí nám, tak strašne nám nesedí, až ho neznášame. A ani ostatných netreba šetriť. Nesmieme sa predsa zmieriť s tým, že sa nás z bahna chystajú vyťahovať daňoví podvodníci.

No a teraz vážne. S odstupom niekoľkých dní sa zdá, že hlavným zdrojom frustrácie liberálneho tábora neboli ani tak konečné výsledky volieb, ako skôr ich nesúlad s očakávaniami, umocnenými v závere uleteným markizáckym exit pollom.

Niežeby trocha zdesenia a sebaľútosti nebolo na mieste, avšak hlasné horekovanie bolo celkom nedôstojné. A pritom stačilo trochu počkať, predýchať. Pretože všetko je lepšie ako Fico. Mesiac nazad by každý príčetný človek porážku Smeru, fiasko SNS, stagnáciu ĽSNS a úplný výprask Matice Harabinovej bral všetkými desiatimi.

To sa naozaj teraz ideme triasť pred Kollárom? Museli by to s Matovičom a Sulíkom povaliť hneď zajtra, aby sa dalo povedať, že je to pre Slovensko horšie než to, čo práve dosluhuje.

Pri Sme rodina sa nemáme čomu čudovať, žiadna nová informácia nepribudla. Ich šéf je jednoducho ten typ človeka, ktorému sa prepečie aj to, čo by položilo desať iných. Sťažovať sa treba u jeho voličov, pri takých počtoch ako vypľuli voľby, ostatní veľa vody nenamútia. Berte alebo nechajte tak. Ale ak nevezmete, zabudnite na čokoľvek.

Ak by som mal radiť Sulíkovi s Matovičom, možno by Kollárovi namiesto bezvýsledného dohovárania (nie, nechce to pochopiť) mali na začiatok vyčleniť nejaký groš, nech namiesto 25 000 bytov skúsi postaviť a efektívne prevádzkovať trebárs 25 (slovom dvadsaťpäť), potom sa uvidí.

A vôbec by som sa nebál urobiť z neho predsedu parlamentu. Kollár by bol viac než dôstojným nástupcom Andreja Danka. Obaja, keď hovoria po slovensky, znie to, akoby hovorili cudzím jazykom. Kollár má navyše ešte aj čudnú reč tela, takže o zábavu bude postarané, a časom aj o Kollára.

Niektorých ľudí sa je totiž možné zbaviť len tak, že im na dostatočne dlhý čas dáte moc a slovo.