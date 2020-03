Boris Kollár: Človek s morálnym kreditom a titulom zo Skalice (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Bolo po voľbách.



Miroslav Beblavý a Michal Truban odstúpili zo svojich funkcií, čiže sa potom diskutovalo o tom, či odstúpiť mali, alebo nemali, a potom sa diskutovalo o tom, čo ďalej.

Progresívne Slovensko malo byť buď viac ľavicovo-liberálne, lebo to evidentne funguje, alebo menej ľavicovo-liberálne, lebo to evidentne nefunguje.

A Spolu malo buď pokračovať v koalícii, alebo sa pridať ku Kiskovi, ale to až po tom, ako bude Kiska bez Kisku. Špekulovalo sa totiž o tom, že Andrej Kiska chce odísť do Popradu.

A Andrej Kiska bol zatiaľ v Poprade.

No a do parlamentu zvolili aj Luciu Nicholsonovú a Juraja Drobu, ale Lucia Nicholsonová povedala, že ostane v Bruseli, a Juraj Droba bude naďalej županom. Ostávala tak otázka, načo vlastne kandidovali. Odpoveď poznáte.

Vybrané kapitoly z hodnotových otázok

U fašistov bol trochu škandál s poslankyňou a jej manželom, ktorí mali rôzne sexuálne chúťky. A bolo by to jedno, ak by fašisti práve tieto chúťky nepovažovali za príčinu úplne všetkého.