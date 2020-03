Nielen korupcia, aj kultúra čaká

Latka je položená prekliato nízko.

10. mar 2020 o 9:55 Michal Vajdička

Autor je divadelný režisér

Po parlamentných voľbách je namieste veľké očakávanie. Doterajší spôsob vedenia rezortov bol na takej mizernej úrovni, že latka nie je nastavená vysoko a dá sa hravo preskočiť. Stačí pár odborníkov so znalosťou rezortu a latka nastavená bývalou vládou bude ľahko zdolaná.

Nemalo by nás to však uspokojiť. Mali by sme očakávať oveľa viac. Posunúť latku oveľa vyššie, aby sme sa konečne stali adekvátnymi partnermi aj európskych demokratických štátov, ktoré vďaka tomu, že sa nemuseli vyrovnávavať s následkami komunistického režimu, sú kultúrne na oveľa vyššej úrovni.

Treba si stále pripomínať, že za zmenu môžeme ďakovať v prvom rade ľuďom, ktorým na našej krajine naozaj záleží a ktorých katastrofálne pomery v našej krajine mobilizovali.

Spoločne vytvárali rôzne dobrovoľné iniciatívy a združenia, v ktorých sa stretávali odborníci z odboru a snažili sa prinášať riešenia, ktoré by mizernú situáciu pomohli vyriešiť. Je čas ich vypočuť.