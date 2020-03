Ktorý politik povie pravdu slovenským učiteľom?

Pridať všetkým nebude možné.

10. mar 2020 o 10:24 Róbert Chovanculiak

Autor pôsobí v INESS

Niektoré strany si do volebných programov nachystali pre učiteľov veľké sľuby. Priemerný plat učiteľa sa má podľa nich dostať na osemdesiat až sto percent priemeru vysokoškolsky vzdelaného človeka.

Síce už netvrdia, že vyššie platy vyriešia všetky problémy slovenského školstva, ale označujú to za nevyhnutnú podmienku. Ponechajme teraz bokom, do akej miery je toto tvrdenie pravdivé, ale pozrime sa na to, či je táto „nutná podmienka“ vôbec realizovateľná v súčasnej situácii.

Miliarda do školstva?

Podľa štruktúry miezd zamestnancov v SR bola v roku 2018 priemerná mzda vysokoškolský vzdelaného človeka 1641 eur. Ak sa vám toto číslo zdá prehnane vysoké, asi máte pravdu. Spôsob získavania tejto štatistiky nafukuje mzdy smerom hore, ale nemáme k dispozícii lepšiu štatistiku.

A preto (a možno práve preto) sa aj v súčasnosti počíta podiel miezd učiteľov pomocou tohto čísla. Ak táto priemerná mzda porastie podobným tempom, ako rastú ostatné mzdy, bude to tento rok viac ako 1800 eur.

Aby sa splnili volebné sľuby politikov, museli by rásť mzdy učiteľov nasledujúce tri roky tempom desať respektíve pätnásť percent ročne. Takto v roku 2023 dosiahne priemerná mzda učiteľov osemdesiat respektíve sto percent priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka.

Normatívne výdavky na základné a stredné školstvo sú tento rok naplánované na 1,74 miliardy eur. Z toho približne deväťdesiat percent ide na mzdy. Ak by sme tieto výdavky zvyšovali vyššie načrtnutým tempom, tak v roku 2023 budú ročné výdavky len na mzdy učiteľov o pol miliardy alebo miliardu vyššie, podľa toho, či je cieľom osemdesiat respektíve sto percent.

Pozor, a tu nie sú započítané mzdy učiteľov v umeleckých, jazykových a materských školách alebo centrách voľného času, ktoré patria pod originálne kompetencie obcí. Taktiež nehovorím o takmer 22 tisíckach učiteľov vo vysokom školstve. Ak by ste chceli zvýšiť mzdy aj týmto zamestnancom, tak vyčíslené odhady môžete zvýšiť o niekoľko sto miliónov eur.

Podiel výdavkov na školstvo

Niekto však môže povedať, že tieto peniaze nášmu školstvu dlhujeme. Títo ľudia sa zvyknú odvolávať na nízky podiel výdavkov na školstvo na HDP oproti priemeru EÚ. Takéto porovnanie cez HDP však viac skresľuje, ako vysvetľuje.