Kollárovi spľasla bublina

Experimenty s obchádzaním pravidiel sa končia zvyčajne nezdarom.

11. mar 2020 o 13:37 Eduard Žitňanský

Ekonomickí experti rozdupali plán Borisa Kollára. Nedali sa presvedčiť, že postaviť 25-tisíc bytov bude brnkačka. Designovaný premiér Igor Matovič vyriešil konflikt, ktorý ohrozoval skladanie vlády a rozsiahle investície na dlh v najbližšom čase nehrozia.

Kompromis spočíva v dohode postaviť čo najviac nájomných bytov. Sitom neprešli ani úvahy o stavaní a údržbe diaľnic a železníc na dlh.

Problém je najmä v tom, že štátne podniky (Národná diaľničná spoločnosť a Železnice Slovenskej republiky) nemožno poľahky vyňať z okruhu verejných financií.

V praxi by to znamenalo, že dlhy týchto podnikov by sa nezapočítavali do dlhu krajiny. Jednoducho by išlo o takzvané kreatívne účtovníctvo.