Gloom and doom, klepetá pre sudcov a Čaputová za trinásť (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Korona. WHO trúbi celosvetovú pandémiu. Slovensko sa zobudilo vo štvrtok do mimoriadnej situácie s batériou (karanténnych) opatrení a nariadení, ak ešte nie meniacich, tak výrazne ohýbajúcich individuálne životy.

Prázdnejšie ulice – ale ešte nie úplne prázdne – pripomínajú výnimočnosť časov, porovnateľných v istých aspektoch (v iných ešte zďaleka nie) iba s vojnovými, pričom horizont dejov s vírusom je ešte pred nami.

Taliansko s prírastkom tisícky pozitívnych nálezov denne a smrtnosťou (rovnou Iránu!!) nad 5 percent môže, ale aj nemusí byť prekurzor, ako sa bude čínsky vírus vyvíjať inde.

Začiatok Taliani prespali, čo inde nemusí byť pravdou (na Slovensku zrejme je), a zásadná otázka takto je, či rastová krivka v iných štátoch EÚ bude sledovať tú apeninskú alebo nie.

Merkelová v rámci nešírenia paniky vyslovila obavu, že infikovaných môže byť až 60-70 percent Nemcov, čo je obraz dokonalého „gloom and doom“, hneď aj betónujúci konšpiračnú paranoju, že elity vedia o korone niečo dôležité, čo zamlčiavajú pred plebsom.

Rozumnejšia verzia budúcnosti sa zdá vychádzať z faktu, že rodná mater vírusu Čína je už za bodom obratu. Pričom väčšina virológov má, aj na základe poznatkov zo SARS-u a MERS-u, za to, že čínsky patogén neprežije teplotu nad 24 stupňov Celzia.

Skutočnosť, že do mája či júna vrhne do recesie či drastického spomalenia globálnu ekonomiku, zrejme vstúpi do dejín väčším písmom (citeľnejšie) ako masaker medzi seniormi.

Udalosť SR

Trinásť sudcov. Nebyť čínskeho vírusu, záťah NAKA by bil všetko, po precedens v demokracii pamäť ani nesiaha. Teraz už asi rozumie úplne každý, že prečo niet nedôveryhodnejšieho súdnictva v EÚ než slovenské.

Samozrejme, že deň zúčtovania Threemy mohol udrieť oveľa skôr, znalosť výsledku volieb je však tá istota, ktorá dáva spravodlivosti a zákonu na Slovensku krídla.

Postranná myšlienka, či by sa týmto „božím“ spôsobom nemohla postarať o očistu justície aj bez ústavnej zmeny sama NAKA, sa automaticky vkráda. Nebude však asi reálna, keďže minimálne jednu podobnú raziu je dlžná aj sama sebe.

Teraz treba len dúfať, že zvozom sudcov pred Ústavný súd, ktorý v pléne rozhodne – aj s Mamojkom! – o väzbe každého jedného osobitne, nám nedovezú do Košíc koronavírus.

Chybný krok