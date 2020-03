Pri Sakovej by sme sa mohli pristaviť aj dlhšie. Ale načo?

Už teraz sa nevieme rozprávať o inom ako o koronavíruse.

13. mar 2020 o 10:28 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Ani sa ma nepýtajte, ako si myslím, že sa bude situácia na Slovensku ďalej vyvíjať. Už teraz sa nevieme rozprávať o inom ako o koronavíruse. O zatýkaní sudcov počúvame na pol ucha, pomaly nás prestáva zaujímať aj formovanie vlády.

Tempo ochablo, narýchlo sa začali zháňať najmä rúška. Všetko vrátane vyjadrení lekárov nasvedčuje, že štát nieže nie je pripravený, ale de facto neexistuje, a dosluhujúca garnitúra sa napriek vyvolávaniu zdania, že plní funkciu, nevie dočkať, kedy vypadne.

Nakazení budú pribúdať, to je neodvratné, ale za prvých mŕtvych by už mal byť zodpovedný Matovič. Logika nepustí: ak ten, kto vyhral, môže všetko, tak porazený predsa nemôže nič. A presne taká by mala byť aj jeho zodpovednosť – nijaká.