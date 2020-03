Píše vám ministerstvo zdravotníctva. A odkiaľ má vaše telefónne číslo?

Koronavírusová SMS bude pamätná, lebo vytvorila precedens.

14. mar 2020 o 13:59 Stanislav Verešvársky

Autor je technický riaditeľ mobilného operátora

V ten pamätný piatok, keď sa potvrdil prvý výskyt nákazy na Slovensku, oslovilo Ministerstvo vnútra SR všetkých operátorov. Na základe platnej legislatívy museli dať k dispozícii operátori všetky aktívne mobilné čísla, aby bolo možné neodkladne informovať používateľov SMS správami.

Operátori dostali jednotné texty a začalo sa hromadné posielanie správ.

Pamätajte si 6. marec 2020

Je to prvýkrát v histórii moderného Slovenska, keď sa takto masívne a jednotne využili všetky mobilné siete. Nikto sa s nikým nehádal, neposielal konkurenčné protesty, nerobil obštrukcie a drahoty. Dokonca ani politické strany si lacným spôsobom nezlepšovali popularitu. Krízový štáb urobil rozhodnutie, o ktorom predpokladal, že najlepšie pomôže občanom.

Pre zjednodušenie komunikácie bolo ako odosielateľ uvedené Ministerstvo zdravotníctva SR a každý, kto má mobil, mal dostať dve textové správy.

Už prvá dávka spustila smršť diskusií, občas aj pochvál, kritiku a stovky meme. Krajina okamžite ďalej nakupovala trvanlivé potraviny, merala si teplotu a preposielala vtipy. A na sociálnych sieťach sa živo diskutovalo – či nie je žartom odporúčanie, že pri príznakoch choroby netreba chodiť lekárovi, ale stačí volať infolinku.

V budúcnosti si budeme dátum 6. marec 2020 dobre pamätať. Zistili sme, ako efektívne sa dá urobiť koordinácia, čo nám funguje, ako rýchlo sa začnú šíriť dezinformácie a čo je spúšťačom zmien. Umelá inteligencia má hody, sociálne siete explodujú a ani komunikační experti neoddychujú.

Koronavírusová SMS bude pamätná, lebo vytvorila precedens, o ktorom už teraz odborníci vedia a dokážu ho zužitkovať v dobrých aj zlých správach. (A tých druhých by som sa obával viac.)

Ako sa to týka IT

Už viac ako týždeň sa každý deň zvyšujú nároky na to, čo musíme vo firmách robiť, aby sme zachovali prevádzkyschopnosť. Ľudia odchádzajú z rôznych dôvodov na home office, overujeme kontakty s osobami, ktoré by mohli byť infikované, kontrolujeme chrípkové príznaky.

Všetci sa na funkčné telekomunikačné siete a spojenie spoliehajú automaticky a pritom aj my sme firma so zamestnancami ako každá iná. Ale ideme.

“ Aj v IT brandži všetko vytlačil fenomén umývania rúk, ale aj nutnosť obmedziť cestovanie. „

Ešte v decembri 2019 som čítal odvážne odhady finančných analytikov o rekordnom raste technologického segmentu a ďalšom napredovaní gigantov ako Apple, Microsoft, Google, Facebook či Amazon. A o tom, ako technológie menia náš svet a úspešné startupy prinášajú nové koncepty, služby a zlepšenia v reálnom živote.

Frekventované pojmy ako robotizácia, Industry 4.0, cloud, umelá inteligencia, Machine Learning, Big Data, Internet vecí, autonómne vozidlá, bezpečnosť, 5G siete či Edge Computing bleskovo vytlačil aj v IT brandži fenomén umývania rúk, ale aj nutnosť obmedziť cestovanie, zrušené lety, odložené či zrušené kongresy a konferencie.

Svet vyzeral na konci dekády úžasne a technológie čakalo krásne obdobie ďalšieho rozvoja. No a do toho nadšenia nám znenazdajky vhupol koronavírus, celým menom COVID-19.

Nie že by sme niečo podobné už nezažili – v roku 2002 bol predsa SARS, závažný akútny respiračný syndróm, v roku 2012 MERS, respiračný syndróm na Strednom východe, v posledných dňoch a týždňoch vtáčia chrípka či africký prasací mor na našom území.

Obavy z choroby spôsobujú, že všetci veľmi ochotne dodržiavame odporúčané hygienické a preventívne zásady.

Dôsledky? Tie si netrúfam odhadnúť. Všetko závisí od toho, ako bude šírenie choroby napredovať. IT aj telekomunikácie sú odvetvia so silnými globálnymi väzbami. Firmy môžu na čas prejsť do režimu home office, hoci nie vždy a všetko v nich takto môže fungovať.

Zákazníci už dnes žiadajú o zriadenie nových služieb a posilnenie kapacity existujúcich tak, aby vzdialený výkon fungoval čo najlepšie. Ale logistika a dodávky tovarov a výrobkov najmä z Číny už pár týždňov reálne nefungujú.

Súhlasím – situáciu netreba podceňovať, na druhej strane ani nevyvolávať paniku, ale predovšetkým zodpovedne reagovať na vývoj situácie.

Koronavírus SARS-CoV-2

