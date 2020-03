Keď sa to všetko skončí, my nezabudneme (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

V takejto dynamicky sa vyvíjajúcej situácii je nemožné napísať niečo, čo by už o týždeň nebolo len zdrapom papiera. Máme modely – bodaj by neboli pravdivé (budú) –, ale to je asi tak všetko. Zvyšok bude história.

A tú históriu si bude treba zapamätať.

Konali nekonali

To nie je o nás, ale o vás. My si totiž môžeme uvedomovať nebezpečenstvo, ale ochránime prinajlepšom seba, možno svojich blízkych. A aj to len možno.

Môžeme písať statusy, šíriť články, prekladať články, zbierať peniaze, suplovať prácu iných, tráviť tým hodiny, ale to všetko je len bájny prd vo vesmíre, ak ako krajina nie sme pripravení. Môže nás byť sto aj tisíc, a aj tak to nebude stačiť.

To vy máte konať – a aj konáte. Nie je nič zlé na tom, ak postihnutej krajine poskytneme materiálnu pomoc, pretože v konečnom dôsledku nechceme, aby sa vírus dostal až k nám. Volá sa to riešenie problému tam, kde vznikol.

Úplne niečo iné to však je v prípade, ak sa ako krajina máme pripraviť, a nielenže sa nepripravíme: my ten materiál pošleme nie ako pomoc, ale za peniaze a pre peniaze. V mene nejakých lepších obchodných vzťahov našich ľudí; raz, keď sa vojna skončí.

Lenže vojna sa ešte len začína a my práve preto nie sme pripravení. Nie, celkom sa tomu zabrániť nedalo a ani nedá, ale tiež netreba katastrofe bežať v ústrety.

Momentálne sme totiž ako srnka, ktorá svetlá kamiónu považuje za mimoriadne pútavé. A nie je to chyba nikoho iného, iba vaša. Zahrávate sa s osudom obyvateľov celej krajiny. Padne prvá línia lekárov a potom – čo vlastne?

Domček z karát

Webstránky nefungujú. Podozriví pacienti čakajú v mraze a testovaní chodia domov v lepšom prípade taxíkmi, v horšom autobusmi.

Neexistujú smernice, nikto nevie čo teraz. Lekári kričia, že nič nemajú, a snažia sa dovolať niekam, kde im aspoň povedia, čo a ako a s čím majú robiť. A nedarí sa im.

Lekárnici hovoria, že nemajú nič ani pre seba, nemocnice hovoria o pripravenosti ako pri Černobyle. Áno, sú to hrdinovia, budú robiť, kým budú vládať a môcť, ale potom – potom čo vlastne? Ako si to predstavujete?