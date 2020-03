Johnsonova britská ruleta

Plán britského premiéra ráta s pol miliónom obetí.

17. mar 2020 o 13:04 Gwynne Dyer

Autor je historika publicista, žije v Londýne

„Musím byť k britskej verejnosti úprimný: ešte veľa rodín predčasne príde o svojich blízkych.“

Premiér Boris Johnson, 11. marec 2020

„Hlavne zachovajte pokoj. Prejde to.“

Prezident Donald Trump, 10. marec 2020

Kontrast vo výrok dvoch hlavných populistických lídrov anglofónneho sveta nemohol byť väčší. Trump, ktorý dva mesiace bagatelizoval vírus Covid-19 ako hoax, ktorý si vymysleli jeho nepriatelia, aby zruinovali trhy a znížili jeho šance na znovuzvolenie, konečne otočil, keď v piatok 13. marca vyhlásil, že štát je v stave núdze. To mu však nebránilo, aby ešte v nedeľu fantazíroval, že „máme úžasnú kontrolu“ nad vírusom.

Naopak, Johnson pri oznamovaní zlých správ nasadil vážny výraz. Je to vážne, mnoho ľudí zomrie, ale máme plán. Problém je v tom, že ak je ten plán mylný, čo si myslí väčšina expertov, zbytočne pripraví o život obrovské množstvo Britov.

Smrteľne vážne

„Keď som sa dopočul o britskom pláne kolektívnej imunity proti koronavírusu, myslel som si, že je to satira,“ povedal v Guardianu epidemiológ William Hanage. Je to však smrteľne vážne.

“ Kým ľudia do sedemdesiatky to pôjdu s vírusom risknúť, sedemdesiatnici a starší sa musia na celé mesiace izolovať. „

Boris Johnson na rozdiel od Donald Trumpa počúva vedcov, ale tí, ktorých počúva najviac, hlavný vedecký poradca Patrick Vallance a hlavný zdravotnícka poradca Chris Whitty, prišli s plánom, ktorý väčšina vedcov považuje za šialený.

Stav „kolektívnej imunity“ nastáva, keď veľká väčšina spoločenstva získala proti chorobe imunitu. Tým sa zrúti reťazec šírenia predmetného vírusu a kým je ľudí bez imunity málo, sú v bezpečí aj oni. Tak znie Borisov rafinovaný plán.

Len nech sa koronavírus šíri, kým sa ním nakazí a prekoná ho okolo šesťdesiat percent populácie. Obávaná „druhá vlna“ epidémie v takom prípade nepríde, pretože imunita všetkých ochráni. Lenže tento plán má zopár slabín.

Šesťdesiat percent britskej populácie znamená okolo štyridsať miliónov ľudí. Na chorobu Covid-19 zomiera len 0,2 percenta nakazených ľudí do štyridsať rokov (a deti do desať rokov neochorejú vôbec).

Smrtnosť prudko stúpa pri starších vekových skupinách, ale aj pri šesťdesiatnikoch predstavuje len 3,6 percenta. Takže pri ľuďoch do sedemdesiat rokov hovoríme o – počkajte chvíľu, 445 tisícoch mŕtvych. To je viac, ako boli britské vojenské strany v druhej svetovej vojne.

Je to šialenstvo

Toto číslo platí za predpokladu, že britská NHS dokáže poskytnúť intenzívnu starostlivosť všetkým pacientom s akútnym prípadom Covid-19. Ak sa bude v Británii opakovať čínsky scenár, približne pätina pacientov s koronavírusom bude na zotavenie potrebovať intenzívnu starostlivosť. Pätina zo štyridsiatich miliónov je osem miliónov.

Britské nemocnice majú na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) dohromady 4300 lôžok. Možno by ich počet dokázala NHS zvýšiť o desaťtisíc, ale to je stále veľmi málo, ak ich tento rok využije osem miliónov pacientov, každý na niekoľko týždňov. Zomrelo by oveľa viac ako 445-tisíc ľudí. Celý ten plán je šialenstvo – a to sme sa ešte nedostali k plánu pre ľudí nad sedemdesiat.

Smrtnosť pre ľudí po sedemdesiatke je osem percent. Po osemdesiatke stúpa najmenej na pätnásť percent. Takže kým ľudia do sedemdesiatky to pôjdu s vírusom risknúť, sedemdesiatnici a starší sa musia na celé mesiace izolovať.

Okrem toho, Covid-19 môže mať neznáme neskoršie následky, ako je pásový opar, ktorý sa objavuje desaťročia po prekonaní ovčích kiahní.

U mnohých vyliečených sa objavujú správy o poškodení pľúc. Možná je opätovná infekcia: objavili sa prípady pozitívnych testov u pacientov, ktorých prepustili s negatívnym testom. Prečo vírusom nenakazíme štyridsať miliónov ľudí a nesledujeme, čo sa bude diať?

Návrat k príčetnosti

Iste, je možné, že Johnsonovi poradcovia majú pravdu a všetci ostatní sa mýlia. Možno má v zime prísť zničujúca „druhá vlna“ a tento bizarný plán je jediný spôsob, ako ju zastaviť. Ale dnes nevieme ani len to, či Covid-19 bude mať druhú vlnu.

Pri podobnom koronavíruse SARS neprišla. Ako povedal Willian Hanage: „Zraniteľní ľudia by dnes v mene služby pre hypotetickú budúcnosť nemali byť vystavovaní vírusu.“

V ázijských krajinách, ktoré spustili testovanie, sledovanie pôvodu nákazy a sociálnu izoláciu, zaznamenali dramatický pokles nových infekcií. Čína mala 81-tisíc prípadov, ale v pondelok ohlásila len sedem nových prípadov. Žiadny predstaviteľ to nepovie nahlas, ale Británia to všetko vedome ignoruje a necháva infekciu, aby sa šírila.

Testovanie, sledovanie pôvodu nákazy a sociálna izolácia sa môžu ukázať ako neúčinné: infekcia sa môže pri uvoľnení pravidiel objaviť v inej krajine. (Po dvoch mesiacoch izolácie sa v pondelok vybralo do práce 280 miliónov Číňanov.)

Lenže táto stratégia iste stojí za skúšku, zatiaľ čo Johnson, slovami šéfredaktora popredného britského zdravotníckeho časopisu Lancet, „hrá s verejnosťou ruletu“.

Medzi mini Trumpom a tým naozajstným preto nie je až taký rozdiel. A ten nezmysel o „kolektívnej imunite“ dlho nevydrží. Britská verejnosť si začína uvedomovať, čo v skutočnosti plánuje Johnsonova vláda a začína ustupovať smerom k príčetnosti.

