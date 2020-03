Kto je ako Gechází

Verím v spravodlivý trest pre tých, čo kupčia v čase korony.

17. mar 2020 o 13:42 Jakub Pavlús

Autor je farár a teológ

Dnes nesieme zodpovednosť nielen za seba, svoje životy, ale aj za životy blízkych. Pandémiu buď zvládneme spolu, alebo nás zrazí na kolená. O to desivejší je pohľad na jednotlivcov a skupiny, ktorí sa snažia nielen strach, ale aj pocit zodpovednosti za druhých zneužiť na obohatenie.

Napríklad predávajú predražené ochranné pomôcky nám, ktorí sme ešte úplne nepocítili ekonomické následky toho, že svet aktivoval záchrannú brzdu, v horšom prípade zdravotníkom, hasičom a policajtom.

Nie je to nič nové. Krízová situácia, či už sa nás dotýka všetkých, alebo len jednotlivcov, takmer vždy ukáže pravé charaktery. Aj príbehy starej zmluvy, staré pár tisícročí, poznajú postavy, u ktorých nad nezištnosťou zvíťazila túžba po zbohatnutí.

Jedným z najznámejších je príbeh Gecházího, sluhu proroka Elízea, ktorému sa nepáčilo, že jeho pán odmietol prijať odmenu za uzdravenie veliteľa sýrskeho vojska Naamána, ktorý trpel nevyliečiteľným malomocenstvom.

“ Keď dočítame príbeh o Naamánovi, Elízeovi a Gecházím, zistíme, že posledný menovaný si svoje bohatstvo dlho neužil. „

Zázrak uzdravenia, samozrejme, môžeme spochybniť, ale nemyslím si, že je v tomto príbehu tým najpodstatnejší. Zaujímavejšia je reakcia Gecházího. Dal si námahu a uzdraveného Naamána dobehol na ceste domov, aby od neho predsa len dostal odmenu. Na uzdravení pritom nemal žiadnu zásluhu.

Aj dnes mnohí, ktorí nemajú a nebudú mať zásluhu na zvládnutí pandémie, uvideli šancu na zbohatnutie.

Predovšetkým v tom, že akútne chýbajú ochranné pomôcky, ktorými sa predzásobili, prípadne pre ne založili začiatkom roka firmu a dnes ich predávajú násobne drahšie, hoci vedia, že sú kriticky dôležité predovšetkým pre lekárov, policajtov a hasičov, bez ktorých systém totálne skolabuje.

Keď dočítame príbeh o Naamánovi, Elízeovi a Gecházím, zistíme, že posledný menovaný si svoje bohatstvo dlho neužil. Len čo sa vrátil späť domov s odmenou, ktorú prorok odmietol, dostal chorobu, z ktorej bol Naamán vyliečený.

Neverím, že by niekto mohol skončiť vo večnom trápení a ani to nikomu neprajem. Verím však na spravodlivosť na zemi, na to, že ak sa niekto obohacuje na úkor ľudí ohrozených na živote, mal by za toto vykorisťovanie niesť následky.

Je však na nás, aby sme si v týchto ťažkých časoch nenechali starosťami o seba a blízkych zastrieť zrak natoľko, že by sme ignorovali nielen malých, ale aj veľkých zlodejov, ktorí vždy mali a budú mať talent zneužiť mimoriadne situácie.