Ostanú len dlhy a pachuť neúspechu

Štát má silu vytvoriť podmienky pre malé firmy a živnostníkov.

17. mar 2020 o 15:23 Eduard Žitňanský

Kríza sa ešte ani poriadne nezačala a už sa objavujú hlasy, kto uhradí škody. Časť názorov prináša presvedčenie, že výpadky by mal zaplatiť štát. Znie to síce racionálne, ale nie je. Štát sme my a je isté, že náhrady by nás boleli. Máme toho dosť, viac nám netreba.

Problémom je, že vyčlenenie nejakých odvetví a podnikov nie je ani spravodlivé, ani správne. Ťažko obhájiť, prečo by mali získať úľavy napríklad firmy v hotelierstve či v cestovnom ruchu. Alebo aj v niektorých ďalších.

“ Spoločným príznakom všetkých opatrení je vlastne iba odloženie niektorých povinností do budúcnosti. „

Zdanlivo bezvýchodiskovú situáciu možno riešiť. V moci štátu je vytvoriť také podmienky pre spoločnosti a živnostníkov, aby sa im ľahšie podnikalo. Práve malé firmy sú najviac ohrozené. Kým veľké spoločnosti majú aspoň aké-také rezervy, malé žijú z ruky do úst.