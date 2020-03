Výraz „mäkká sila Číny“ je matkou všetkých irónií

O čo menej schopné sú štáty riešiť veci, o to väčšmi sú náchylné na zneužitie moci.

17. mar 2020 o 17:09 Peter Schutz

Na prognózy koronavírusovej skazy je extrémne skoro. Ideológovia však už pália naostro. Aj keby na niektoré z proroctiev došlo, dnes je to len paľba slepými a naslepo.

Napríklad to, že Wu-chan je z korony (takmer) von a Čína zrazu vyváža nielen testy, respirátory, ale aj odborníkov pre Taliansko – a už aj inam – naštartovalo úvahy o „mäkkej sile Číny“.

V zápase so strašnou epidémiou vraj preukázala prednosti svojho modelu, keď drakonickými metódami vírus zlokalizovala fakticky do jedného regiónu, ktorý hermeticky uzavrel jediný výnos Komunistickej strany Číny. Takže po dvoch mesiacoch sa teší na svetlé zajtrajšky, pričom v EÚ počítame s karanténami do leta, ba aj dlhšie.

Nuž, ak si aj odmyslíme pochybnosť o pravdivosti čínskych štatistík – čo by sme asi nemali – tak aspoň tak dobre sa vyrovnali s koronou v Južnej Kórei a na Taiwane, ktoré sú demokraciami.