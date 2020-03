Pandémia je jedinečná príležitosť na reformy

Máme aj ťažšie problémy ako koronu a korupciu.

18. mar 2020 o 8:54 Vladimír Baláž

Autor je ekonóm, pôsobí v Prognostickom ústave SAV a je poradcom premiéra Petra Pellegriniho.

Anglické príslovie hovorí, že aj najtmavší mrak má strieborný okraj. Lekári dnes oprašujú desiatky rokov staré príručky o globálnych pandémiach. Ekonómom príde na rozum stará pravda: nikdy nepremárni dobrú krízu. Čím bude ťažšia, tým ochotnejší budeme pristúpiť na nepopulárne, no o to prospešnejšie reformy.

Vymenil niekto z našich známych cigarety a hamburgery za šalát a pravidelné cvičenie? Príčinou asi nebola nudná prednáška o zdravom životnom štýle o 22. hodine v televízii na druhom programe, ale ťažká choroba.

Slovensko má, bohužiaľ, omnoho horšie problémy, ako je pandémia. Tá za pár mesiacov pominie a náš život sa vráti do starých koľají. Ak sa to stane, bude to zle, pretože sa vrátime k cigaretám a hamburgerom.

Smer Portugalsko a Grécko

Koncom februára publikovala Európska komisia pravidelnú výročnú správu o stave Slovenska. Medzi verejnosťou i politikmi vzbudila asi takú pozornosť ako zdravotná prednáška na druhom programe. Diagnóza bola pritom závažná.

Slovensko, bývalý karpatský tiger, sa zmenilo na vypĺznutú chromú mačku. Rast slovenského hospodárstva sa výrazne spomalil. Už pred rokmi sme prestali dobiehať európsky priemer. Pritom Česku, Maďarsku aj Poľsku so to stále darí.

Slovensko začína čoraz viac pripomínať Portugalsko. To bolo pred 30 rokmi ekonomickou hviezdou Európy. Investori ho vyhľadávali pre lacnú pracovnú silu a nízka dane. Keď však okolo roku 2000 dosiahli celkové mesačné náklady práce hodnotu 1300 eur, zahraniční investori zbalili kufre a pobrali sa inde.