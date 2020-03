Tiso je padlý a podlý kňaz (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Jozef Tiso nebol nevedúci láskavý farár, ktorému Nemci poza chrbát deportovali Židov, príslušníkov odboja a politických oponentov. Súhlasil s protižidovskými zákonmi, bol ich spoluiniciátorom a vyhlásil vojnu Spojeným štátom americkým a Sovietskemu zväzu.

Jednou z najpopulárnejších ľudáckych lží, ktorá je dodnes súčasťou neonacistickej a klerikálnej propagandy o takzvanom slovenskom štáte, je predstava, že vďaka Tisovi sa Slovensku vyhla vojna, že sme sa mali údajne dobre, nič nechýbalo, pretože je známa vec, že už vojnovému Slováčikovi stačili k spokojnosti plné obchody bez ohľadu na to, za akú cenu.

Je to lož, no keďže vieme, že ľudáci boli podvodníci, ktorí klamali obyvateľstvu o vývoji na fronte, Židom o cestách na východ a do táborov, Slovákom o práci v Nemecku, nemôže nás to prekvapiť, iba potvrdiť, čo o ich klamstvách vedeli už naši starí rodičia.

Strojca vojny

Slovensku sa vojna nevyhla a Tisov režim bol jedným z jej strojcov v strednej Európe. Tisov režim poslal desiatky tisíce slovenských vojakov na východný front, Tisov režim aktívne pomáhal ríšskemu hospodárstvu a vojenskému úsiliu na východe, Tisov režim aktívne zostavoval, spisoval a posúval ďalej informácie o Židoch a stal sa obeťou nie sprisahania, ale vojenskej porážky nacistického pomocného aparátu v bábkových Hitlerových štátoch, medzi ktoré patril.

Napriek tomu dnes a vždy v polovici marca musíme časti spoluobčanov vysvetľovať, že ich domáca verzia dejín, ktorú poznajú z rozprávania gardistických predkov, nie je verziou ani pravdivou, ani víťaznou, ani kresťanskou, ani morálnou.

Antisemitizmus a antipovstalecký resentiment je naďalej pomerne živý, objavuje sa takmer vždy, keď sa vo svete objaví nový vírus alebo požiare, katastrofa nabádajúca na myšlienky o biblickom treste a tie má Slováčik vždy nejakým mystickým spôsobom spojené so Židmi.