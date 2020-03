Pomôže nám koronavírus v boji s klimatickou krízou?

Čo sa pri korone naučíme, pri riešení klimatickej krízy akoby sme našli.

19. mar 2020 o 9:32 Jakub Andacký

Autor je environmentálny aktivista a spoluzakladateľ slovenskej odnože študentského hnutia Fridays For Future.

Koronavírus sa stal globálnou pandémiou, ktorá už stihla nakaziť desaťkrát viac ľudí ako v minulosti SARS. Vláda, mestá a župy podnikajú dôrazné preventívne opatrenia, ktorých cieľom je obmedziť jeho šírenie.

Vedci upozorňujú, že momentálne sa s koronavírusom nachádzame vo vojnovom stave a verejnosť sa musí správať zodpovedne. Ľudia si preto poriadne umývajú ruky, robia zásoby potravín, nosia rúška a prestávajú cestovať.

Chránime seba i svojich blízkych, navzájom si pomáhame. Uvedomili sme si, že to môžeme byť práve my alebo naši rodičia, ktorí by vírusu mohli podľahnúť.

Desí nás predstava, že pri nás pobehujú lekári v skafandroch. Desí nás predstava liečenia v slovenských nemocniciach. A preto kompletne meníme správanie, prispôsobujeme sa (krutej) realite.

Vedci takisto vravia, že aj klimatická kríza ohrozuje život na tejto planéte. Varujú nás pred nesmiernym utrpením, ak so súčasnou situáciou a s rastom emisií skleníkových plynov nič neurobíme.