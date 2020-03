Kiskova stranícka bilancia je mizerná

Žiadny zvolený líder sa po voľbách nerozlúčil tak rýchlo.

18. mar 2020 o 14:51 Peter Tkačenko

Andrej Kiska musí uznať, že pri jeho ťažko pochopiteľných politických kúskoch sa k nemu na tomto mieste pristupovalo v zásade mierne. A to aj vtedy, keď sa (pre mnohých trestuhodne) rozhodol, že druhý raz nebude kandidovať za prezidenta, či aj neskôr, keď pod zámienkou opozičnej superkoalície odmietol ísť do parlamentných volieb s dvojkou PS-Spolu.

V prvom prípade argument znel, že Kiska nikde nesľuboval obetovať život pre vlasť, pýtal si jeden mandát, aby mohol byť protiváhou k jednofarebnej vláde Smeru a to aj naplnil. V druhom prípade zasa ťažko strane vyčítať, že keď ju niekto založil, chce si aj zmerať vlastné sily. Napokon, ako sme videli, možnosť odstaviť Smer na spojení s PS-Spolu nestála, tak čo?

“ Tristný je aj pohľad na Kiskovu stranu – kopu ľudí, ktorých pre svoj politický projekt nalákal a teraz z neho s úsmevom odchádza. „

Lenže aktuálny exit z parlamentu, a po chvíli predstierania politickej činnosti zrejme aj z politiky, je trochu iná káva. Keď sme vyčítali žonglovanie s mandátmi v podaní Matoviča (eurovoľby) a SaS (takmer vždy), to isté si zaslúži aj emeritný prezident, márna sláva.

Kiska si od voličov výslovne pýtal mandát na opravu Slovenska a ľudia mu ho dali – síce slabší, ako chcel, ale dali. A v politike zvlášť platí, že dôvera zaväzuje. Lenže Kiska voličom odkazuje, že je akýsi unavený a doráňaný, a teda, že to vlastne od začiatku nemyslel tak úplne vážne. Nenazveme to úplne zradou, ale slovo neserióznosť by mohlo byť namieste.

Kiskov precedens vynikne, keď povieme, že bude prvým volebným lídrom, ktorý sa vzdá mandátu ešte pred zložením sľubu. Vladimír Mečiar v roku 1998 svoje miesto prenechal Ivanovi Lexovi až po ustanovujúcej schôdzi, aj Radoslav Procházka v roku 2016 počkal, kým nezvládne povolebnú správu Siete. Lenže Kiska zamieril do Popradu hneď po voľbách.

Áno, Kiska má predsa zdravotné komplikácie a tu sa patrí našľapovať opatrne. Keď ide o zdravie, má každý občan suverénne právo uprednostniť súkromné záujmy. Lenže v parlamente predsa nie sú cvikačky a nikto by Kiskovi neupieral čas na zvoľnenie tempa (ak sa to dá) a regeneráciu.

Tristný je aj pohľad na Kiskovu stranu – kopu ľudí, ktorých pre svoj politický projekt nalákal a teraz z neho s úsmevom odchádza, pričom prezidentská strana bez prezidenta nemá tak celkom význam. Ako pozitívum tak môžeme vnímať len to, že Kiska odchodom dostane šancu opäť sa ujať funkcie emeritného prezidenta, ktorú doteraz kontaminoval svojou straníckou činnosťou.

To je však dosť mizerná bilancia.