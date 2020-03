Vírus nám ukázal, akí sme spojení

Pandémiu môže poraziť len celý svet.

19. mar 2020 o 13:23 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

V januári sme okrajovo vnímali správy o neznámom víruse v Číne, vo februári sme pozorovali ako sa šíri v Taliansku a v marci sedíme doma a zvykáme si na situáciu, akú sme nezažili. Vírus nám ukázal, aký je náš svet prepojený a ako závisíme jeden od druhého.

Vidíme, ako veľmi sa nás môže týkať niečo, čo sa odohráva na vzdialenom mieste sveta. Okamžitá investícia medzinárodného spoločenstva pre jednu postihnutú oblasť, môže v krátkom horizonte znamenať prínos pre celý svet.

“ Nestačí brať do úvahy iba to, aký dosah bude mať vírus na moje vlastné zdravie. „

Ako by vyzerala reakcia na výskyt prvých prípadov nákazy v Taliansku, keby sme mohli vrátiť čas? Rozumné by bolo spojiť sily a urobiť všetko pre to, aby sa podarilo dostať šírenie čím skôr pod kontrolu.