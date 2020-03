Justícia práve vzala do parády samu seba.

19. mar 2020 o 13:41 Nataša Holinová

Autorka je prekladateľka a publicistka

Milujem latinčinu, intenzívne sme s ňou koketovali počas strednej aj vysokej školy. „Quis custodiet ipsos custodes“ značí „Kto postráži strážcov“ a vynára sa pri pohľade na (pardon) samoočistu justície v týchto dňoch.

Pozrime na Súdnu radu a Ústavný súd, jedno aj druhé je výkladná skriňa, po našom auslág. Ako vždy, predstaviteľov, ktorí sa prihovorili verejnosti, prezrádzajú ich vlastné vety.

Šéfka Súdnej rady Lenka Praženková reagovala na javy, ktoré významom prekonáva len korona, nasledovne: „Daná situácia v justícii nie je dobrá. Nemožno však akceptovať akékoľvek prostriedky, ktorými by sa nezákonným spôsobom zasiahlo do osobnostných práv človeka a na dôvažok aj do nezávislosti justície.“

S ústami dokorán skúsme nájsť analógiu: „Situácia v zdravotníctve nie je dobrá. To však nie je dôvod začať v zdravotníctve kradnúť.“