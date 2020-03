Zvládneme to, ale len spolu

Čakáme na nejaké svetlo, hoci nám odborníci hovoria: sme len na začiatku tunela. Ale dobré správy nezanikli.

19. mar 2020 o 20:41 Beata Balogová

Tieto dni sa nám ťažšie dýcha. Nie preto, že by sme boli všetci nakazení vírusom, ktorý načas ochromil svet, ale preto, že máme prirodzené obavy o svojich blízkych. Chceme ich ochrániť a aj pre nich sa uchyľujeme do izolácie. To je dobrý začiatok.

Prácu z domu napĺňame novým významom a domáce väzenie sa už nespája len s podvodníkmi s elektronickým náramkom na nohe. Karanténa sa už nevzťahuje len na exotické choroby, ktorých mená sme si nikdy poriadne nezapamätali. Covid-19 je v tieto dni vládcom vírusov a slovo korona už poznajú aj malé deti.

Dnes je zodpovedné stiahnuť sa a nebyť tam, kde predtým prúdil spoločenský život. Je zodpovedné chrániť tých, ktorí naopak, musia byť násobne viac fyzicky prítomní a nemajú možnosť práce na diaľku. Tých, čo nás ošetria, otestujú, odvezú, nakŕmia, denne zabezpečujú, aby sa krajina úplne nezastavila.

Denne čakáme na nové čísla, chceme vedieť vek, zdravotný stav a bydlisko, aby sme odhadli blízkosť hrozby a naše šance. Sme v tom spoločne. Každý nový prípad sa nás týka.

Čakáme na nejaké svetlo, napriek tomu, že nám odborníci hovoria: sme len na začiatku tunela. Ale dobré správy nezanikli. Len sú prehlušované doteraz nepoznanou krízou, ktorej kontúry stále naplno nerozoznávame.

Ale práve tieto dni sa rodia malé a veľké gestá spolupatričnosti: ľudia, ktorí urobia nákup pre starších, šijú rúška zadarmo, čítajú rozprávky nielen pre svoje deti, podelia sa, ak vedia, že niekto už nemá doma mydlo.

Existujú zodpovedné firmy, ktoré ponúkajú svoje zdroje pre služby vedy a nášho doráňaného zdravotníctva. Toto nie je čas na píár kampane.

Toto je naozaj čas vedy a zdravotníctva. Čas na čo najširšie testovanie obyvateľstva. A poučka pre generácie politikov: podvýživa týchto oblastí sa vracia ako potenciálna tragédia.

Toto nie je čas na ľahkovážnosť a napínanie svalov, že my nepotrebujeme štát na to, aby nám niečo prikazoval. Aj táto situácia ukazuje, aká je dôležitá dôvera v inštitúcie. Môžu ju zabezpečiť len politici, ktorí rýchlo pochopia, že epidémia v regióne ďaleko presahuje všetky ich doterajšie malicherné boje.

Ale je to čas našej ľudskosti. Napriek tomu, že sa bojíme. Sme odkázaní jeden na druhého aj vtedy, ak si práve nepodávame ruky alebo sa neobjímame. A ešte dlho naše gestá dobra, zodpovednosti a ľudskosti budú tie dobré správy, ktoré tak veľmi potrebujeme. A vďaka vede potom prídu aj ďalšie.