Zbohom, Pellegrini

Moderné sociálne štáty predstierajú danosti a kvality, ktoré nemajú či postrácali.

19. mar 2020 o 17:58 Peter Schutz

Záverečný akord Petra Pellegriniho, že novej vláde odovzdávajú plne funkčný štát, patrí do zlatého fondu bonmotov slovenskej politiky. Prešiel jedným uchom dnu a druhým aj von, koronavírusová realita však dáva dokopy výpoveď o zlyhaniach na celej pluralite frontov.

Mimoriadnosť situácie len milosrdne prekrýva pohorie krachov, ktorému vidieť špičku a viac sa tuší pod povrchom.

Cirkusy na hraniciach nielen rakúskych, ale aj V4, kde nezmyselne prichádzajú o čas a nervy tisícky ľudí, sú jednou z dokumentácií funkčnosti štátnej byrokracie, ktorá navzdory tirádam o dôležitosti visegrádskej spolupráce nezvláda koordináciu s Orbánovou, Babišovou i poľskou administratívou.

Otáznik nad šikanovaním tzv. pendlerov, ktorých hranica odrezala od zdrojov obživy v situácii, keď každé zachránené pracovné miesto je bonusom, je dosť veľký, aby sa funkčnosť štátu dala vyjadrovať len v mierke toho korovírusu.

Blokovať zásobovanie cez ten-ktorý priechod, keď vírus nerozlišuje, či sa nachádza práve na maďarskej, alebo slovenskej strane, takže "šanca" na infikovanie tu a tam je jedna k jednej, je nonsens.

Navzdory šírenej emócii, že kritizovať vládne kroky proti korone je neštátotvorné, keď podprahovo práve Pellegrini vnucuje, že kritik šírenie vírusu nepriamo podporuje, zrejmé je i to, že rozkradnuté hmotné rezervy nesú značný diel zodpovednosti za – mierne zveličenie – koniec (nielen) stomatológie v čase karantény.

Iste, po boji je vždy veľa generálov. Ale to, že na kalamitnú situáciu – a je jedno, či je to vírus z Číny, Ugandy, alebo čokoľvek iné – niet rúšok, respirátorov ani testov aspoň do tzv. línie prvého kontaktu, je čo za známku funkčnosti štátu?

Jasné, ak bude nejaké záverečné bilancovanie, v pohotovostnej príprave proti korone sa Slovensko zásadne líšiť od okolia azda nebude. Čím je však povedané iba toľko, že moderné sociálne štáty, a medzi nimi aj Slovensko, predstierajú danosti a kvality, ktoré nemajú či postrácali.

Napokon to, koľko toho pokašľal sám Pellegrini ako zástupný minister, naznačuje aj príspevok šéfa lekárnickej komory včera na tomto mieste. A ak sa povie ešte raz korona, ani v role premiéra to tiež nebude veľká sláva.

Keby si odpustil plejádu zlomyseľných výpadov do rôznych častí spoločnosti, ani by nebol dôvod ho v samej derniére brať ešte raz na rohy. Ale neodpustil, do súkromných aktérov či turistov "zabudnutých" v zahraničí sa navážal spôsobom nehodným ani toho predsedu vlády, ktorý odchádza do minulosti.