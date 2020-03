Cieľom všetkých našich snáh je spomaliť šírenie vírusu.

20. mar 2020 o 1:06 Angela Merkelová

Príhovor spolkovej kancelárky Nemecka

Vážení spoluobčania, koronavírus v súčasnej dobe dramaticky premieňa život v našej krajine. Naša predstava o tom, čo je normálne, ako má vyzerať verejný život a spoločenské spolužitie - to všetko teraz prechádza skúškou, ako nikdy predtým.

Milióny z vás nemôžu ísť do práce, vaše deti nemôžu ísť do školy či škôlky, divadlá, ani kiná a obchody sú zatvorené a - čo je možno najťažšie - nám všetkým chýbajú stretnutia, ktoré sú inak samozrejmé.

V takejto situácii má každý z nás prirodzene veľa otázok a starostí o to, čo bude ďalej. Dnes sa na vás obraciam týmto neobvyklým spôsobom, pretože vám chcem povedať, čím sa ja ako spolková kancelárka a všetci moji kolegovia v spolkovej vláde v tejto situácii riadime.

K otvorenej demokracii patrí, aby sme politické rozhodnutia činili transparentne a vysvetľovali ich. Aby sme naše činy čo najlepšie odôvodňovali a komunikovali ich tak, aby boli pochopiteľné. Pevne verím, že túto úlohu zvládneme, ak ho všetci občania budú vnímať ako svoj vlastný.

Potrebujeme získať čas

Preto mi dovoľte povedať: Situácia je vážna. Preto ju berte vážne. Od doby nemeckého zjednotenia, ba dokonca od druhej svetovej vojny sa naša krajina nestretla so žiadnou inou výzvou, pri ktorej by toľko záležalo na solidárnej spolupráci nás všetkých.

Chcela by som vám vysvetliť, kde sa v epidémii momentálne nachádzame, čo federálna vláda a spolkové krajiny robia pre to, aby sme všetkých v našej spoločnosti ochránili a obmedzili ekonomické, spoločenské a kultúrne škody.

Chcem vám ale takisto povedať, prečo k tomu potrebujeme vás všetkých a čo môže urobiť každý jednotlivec.

K epidémii: Všetko, čo vám teraz poviem, vychádza z priebežných porád medzi spolkovou vládou a expertmi z Inštitútu Roberta Kocha a ostatnými vedcami a virológmi. Na celom svete prebieha na plné obrátky výskum, ale zatiaľ na koronavírusy neexistuje ani liečba, ani očkovacia látka. Kým to tak bude, zostáva nám jediné.

A práve to je cieľom všetkých našich snáh: Spomaliť šírenie vírusu, pretiahnuť ho na dobu niekoľkých mesiacov, a tým získať čas. Čas na to, aby vedci mohli vyvinúť liek a očkovaciu látku. Ale predovšetkým tiež čas na to, aby tí, ktorí sa vírusom nakazia, mohli dostať tú najlepšiu možnú lekársku starostlivosť.

“ Práve v časoch núdze si chceme byť čo možno najbližšie. Avšak v tejto chvíli je správnym prístupom bohužiaľ úplný opak. „

Nemecko má vynikajúci zdravotný systém, možno jeden z najlepších na svete. To nám môže dodávať optimizmus. Ale aj naše nemocnice by boli úplne preťažené, keby museli v rýchlom slede prijať príliš veľa pacientov s ťažkým priebehom infekcie koronavírusu.

Nejde len o abstraktné čísla v akejsi štatistike, ide o otca a deduškov, o matky a babičky, o partnerky a partnerov. Ide o ľudí. A v našej spoločnosti sa počíta každý život a každý človek.

Pri tejto príležitosti by som sa predovšetkým chcela obrátiť na všetkých, ktorí pracujú ako lekári, ošetrovatelia či na ostatných pozíciách v našich nemocniciach a vôbec v zdravotníctve. Práve vy stojíte v tomto boji v tej najprednejšej línii. Vy ako prví stretávate chorých a vidíte, ako ťažký je niekedy priebeh ich ochorenia. A každý deň idete zas a znova do práce a ste tam pre ostatných.

To, čo pre nás robíte, má obrovský význam a ja vám za to z celého srdca ďakujem.

Poďakovanie patrí aj pokladníčkam

Ide o to vírus na jeho ceste Nemeckom spomaliť. A pritom musíme, čo je existenciálne dôležité, trvať na jednom: čo možno najviac utlmiť verejný život. Samozrejme s rozumom a primerane, pretože štát bude naďalej fungovať, naďalej bude samozrejme zabezpečené zásobovanie a chceme udržať čo možno najviac ekonomických aktivít.

Ale všetko, čo by mohlo ľudí ohroziť, všetko, čo by mohlo uškodiť jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti, musíme teraz zredukovať. Musíme čo možno najviac minimalizovať riziko, že jeden človek nakazí druhého.

Uvedomujem si, aké dramatické sú tie obmedzenia už teraz sú. Žiadne verejné podujatia, veľtrhy, koncerty, a predovšetkým žiadna škola, univerzita, škôlka, žiadne hranie sa na detskom ihrisku.

Uvedomujem si, ako veľmi tieto uzávery, na ktorých sa federálna vláda zhodla so spolkovými krajinami, zasiahnu do nášho života aj demokratického fungovania našej spoločnosti. Ide o obmedzenia, ktoré sme v Nemecku ešte nikdy nezažili.

Chcela by som vás uistiť, že pre niekoho ako ja, pre ktorého je sloboda cestovania a pohybu jedným z ťažko vybojovaných práv, sú podobné obmedzenia ospravedlniteľné len v absolútnej núdzi.

V demokratickom štáte by nemali byť nikdy prijímané ľahkovážne a mali by byť vždy len dočasné. Ale momentálne sa bez nich nezaobídeme, aby sme zachránili životy. Práve z tohto dôvodu boli na začiatku týždňa sprísnené hraničné kontroly a obmedzený vstup do niekoľkých našich najdôležitejších susedných krajín.

Pre ekonomiku - pre veľké firmy, rovnako ako pre malé prevádzky, pre obchody, reštaurácie či živnostníkov - je to už teraz veľmi ťažké. Nasledujúce týždne budú ešte ťažšie. Ubezpečujem vás, že spolková vláda robí všetko, čo môže, pre to, aby obmedzila ekonomické vplyvy a predovšetkým ochránila pracovné miesta.

Môžeme a budeme nasadzovať všetky prostriedky, ktoré budú potrebné, aby sme našim firmám a zamestnancom pri tejto ťažkej skúške pomohli. A všetci sa môžu spoľahnúť, že zásobovanie potravinami bude zabezpečené za všetkých okolností. Aj keď sa v jeden deň regály v obchodoch vyprázdnia, budú zase doplnené.

Všetkým zákazníkom v supermarketoch chcem povedať, že mať zásoby je zmysluplné. Tak to konieckoncov bolo vždy. Ale s mierou. Škrečkovať, ako keby už nikdy nemali byť žiadne potraviny, je nezmyselné a v neposlednom rade úplne nesolidárne.

Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať tiež ľuďom, ktorým sa ďakuje len veľmi málo. Tým, ktorí v týchto dňoch sedia pri pokladniach v supermarketoch alebo dopĺňajú tovar. Tí momentálne robia jednu z najťažších prác vôbec.

Ďakujem vám, že tu ste pre svojich spoluobčanov a že udržujete obchody v behu.

Zachovajme odstup

Teraz k tomu, čo dnes považujem za najnaliehavejšie. Všetky štátom prijaté opatrenia by vyšli navnivoč, keby sme proti príliš rýchlemu šíreniu vírusu nenasadili ten najúčinnejší prostriedok. A tým sme my sami.

Rovnako tak, ako môže byť vírusom zasiahnutý bez rozdielu každý z nás, musí tiež každý z nás pomáhať. V prvom rade tak, že budeme brať vážne to, o čo tu dnes ide. Nesmieme prepadať panike, ale nikto si zároveň ani na chvíľu nesmie myslieť, že na ňom nezáleží.

Nikto nie je postrádateľný. Záleží na každom z nás, je potrebné naše spoločné úsilie. Epidémia nám ukazuje, ako zraniteľní všetci sme, ako závislí sme na ohľaduplnom správaní druhých, ale tiež to, ako sa môžeme spoločným správaním chrániť a vzájomne si dávať silu. Na každom záleží.

Nie sme odsúdení na to, aby sme sa šíreniu vírusu len pasívne prizerali. Máme proti nemu prostriedok, a síce musíme si z ohľaduplnosti udržiavať odstup od ostatných.

Rady virológov sú jednoznačné: už žiadne podávanie ruky, dôsledne a často si umývať ruky, udržiavať od ostatných odstup aspoň meter a pol, pokiaľ možno sa úplne vyhýbať kontaktu s tými úplne najstaršími, pretože práve tí sú najviac ohrození.

Viem, aké zložité je to, čo sa od nás požaduje. Práve v časoch núdze si chceme byť čo možno najbližšie. Náklonnosť si spájame s fyzickou blízkosťou alebo dotykom. Avšak v tejto chvíli je správnym prístupom bohužiaľ úplný opak.

Všetci musíme pochopiť, že momentálne je výrazom starostlivosti jedine odstup. Dobre mienená návšteva, cesta, ktorá nemusela byť, to všetko môže byť zdrojom nákazy a od toho všetkého by sme teraz mali upustiť. Je dobrý dôvod, prečo experti hovoria, že by sa prarodičia a vnúčatá teraz nemali stýkať.

Kto sa vyhýba nepotrebným stretnutiam, pomáha všetkým, ktorí sa v nemocniciach musia každým dňom starať o viac a viac prípadov. Práve tak zachraňujeme životy.

Ako zostať spolu

Pre mnohých z nás to bude ťažké, a preto je tiež dôležité, aby sme nikoho nenechali bez pomoci, aby sme sa starali o tých, ktorí potrebujú útechu a podporu. Ako rodina a spoločnosť nájdeme iste iné formy, ako sa vzájomne podporovať.

Už teraz existuje mnoho kreatívnych spôsobov, ako čeliť vírusu a jeho spoločenským dopadom. Už dnes niektorá vnúčatá svojim starým rodičom nahrávajú zvukové správy, aby sa necítili sami. Všetci musíme nájsť spôsoby, ako dávať najavo náklonnosť a priateľstvo: cez Skype, telefonáty, e-maily a možno zase aj prostredníctvom listov, pošta predsa stále funguje.

Počúvame o skvelých príkladoch susedskej výpomoci starším občanom, ktorí si sami nedôjdu na nákup. Som si istá, že je ešte veľa ďalších možností a že ako spoločnosť ukážeme, že v tom nikoho nenecháme.

Apelujem na vás, aby ste dodržiavali pravidlá, ktoré teraz platia. Ako spolková vláda budeme neustále preverovať, aké opatrenia by sa mohli zmierniť, ale tiež, aké by ešte boli potrebné. Nachádzame sa v dynamickej situácii a pristupujeme k nej s otvorenou hlavou tak, aby sme ju kedykoľvek prehodnotiť a prípadne reagovať novými nástrojmi, ktoré vám potom tiež vysvetlíme.

Preto vás chcem poprosiť: neverte fámam, ale iba oficiálnym oznámeniam, ktoré tiež vždy prekladáme do mnohých jazykov. Sme demokratickou krajinou. Nežijeme v útlaku, ale žijeme zo spoločného poznania a spolupráce. Je pred nami historická úloha a zvládnuť ju môžeme jedine spoločne.

Že túto krízu prekonáme, som si úplne istá. Ale aké veľké budú obete? Koľko milovaných stratíme? To máme z veľkej časti vo vlastných rukách. Teraz môžeme všetci spoločne a s rozhodnosťou reagovať. Môžeme súčasné obmedzenia prijať a stáť jeden pri druhom.

Táto situácia je vážna a jej vývoj je otvorený. To znamená, že sa bude vyvíjať aj podľa toho, ako disciplinovane každý z nás bude dodržiavať pravidlá a správať sa podľa nich.

Hoci sme sa s ničím takým ešte nikdy nestretli, musíme ukázať, že konáme srdečne a rozumne, a tým zachrániť životy. Bez výnimky záleží na každom jedincovi, záleží na nás všetkých. Dávajte na seba a na svojich milovaných pozor. Ďakujem vám.