Trináste dôchodky? Môžete zabudnúť, nedostanete ani dvanáste

Matovičova zostava je sľubná.

20. mar 2020 o 7:25 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľa a spisovateľ

Hovoriť čosi a nehovoriť zároveň o pandémii je v týchto dňoch nemožné. Už minulý mesiac toho bolo veľa, o minulom týždni ani nehovoriac. Kým na sklonku roka umierali Číňania, akoby to ani nebolo na tejto planéte, zaoberali sme sa Kočnerom.

S napätím sme sledovali preferencie, rátali sme, špekulovali, skákali z jednej strany na druhú. Vírusom sa nezaťažoval takmer nikto, potrebovali sme sa zbaviť úplne iného parazita. Nášho vlastného, nami zvoleného a dlhé roky pestovaného.

Podarilo sa, ale nikto už veľmi nejasal. Medzitým vyšlo všeličo najavo, okrem iného aj to, že parazita sme sa zbavili ozaj v poslednej chvíli. Mať tu pandémiu pred voľbami, Matovič by nemal šancu. Smer by od rána do rána strašil, že ten šašo nás všetkých nechá skapať.