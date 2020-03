Legenda o Petrovi Pellegrinim (píše Samuel Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

V dobách krízy sa ukazuje, kto je vlastne kto a aký je. Zoberte si napríklad Slovenský dohovor za rodinu; to sú tí, ktorí hovoria, že hlavne netreba o ničom rozprávať a nikoho o ničom nič učiť. Takto pred týždňom prišli na to, kto v skutočnosti môže za koronavírus:

"Rôzne vojny na Blízkom východe, imigračná kríza, schvaľovanie hriechov proti Božiemu zákonu ako zväzky LGBTI." To je citát. Neupierame nikomu právo myslieť si, čo len chce, a aj to nahlas hovoriť. Bárs aj, že za vírus môžu gejovia. Podotkneme len, že podobný názor — že ide o trest Boží — sa mimoriadnej popularite tešil aj počas morovej epidémie. To sa však písal rok 1347.

Príbeh o tom, ako sa relatívne málopočetnej skupine fundamentalistov za desať rokov podarilo ukradnúť verejnú debatu, je príbehom na iné časy. Teraz stačí memento: keď sa Slovenský dohovor za rodinu najbližšie bude domáhať, že je jeho názor dôležitý a že jeho predstavitelia majú ostatným právo hovoriť, ako majú žiť, spomeňme si na toto.

Hovoríme o ľuďoch, ktorí za relevantné považujú bludy staré sedem storočí. Ešte raz: nikto nikomu nebráni hovoriť názor — len ho pri všetkej úcte nemožno brať vážne. V chápaní sveta sme sa už predsa len posunuli o niečo ďalej. Vy sa nemusíte, len sa nesnažte zabrzdiť aj nás.

V kolektíve obľúbený

Áno, v čase krízy sa ukazuje, kto je vlastne kto a aký je. Kým si však povieme, aký je bývalý premiér Pellegrini, pripomeňme si, čím bol predtým.

Bývalý premiér Pellegrini bol všetkým a zároveň bol vo všetkých funkciách ničím. Ak by mal viac času, určite by stihol vyskúšať všetky ministerské posty a na všetkých by pôsobil zhruba rovnako. Tak pekne. Či aj kompetentne? Ale prosím vás.

V športe je takýto hráč dokonca cenený. Kam ho postavíte, tam hrá; síce nie výnimočne, ale presne akurát. Uvedomuje si to, za istých okolností je to dokonca pomerne kľúčové pre prežitie: v ničom nevyniká, ale spoľahnúť sa naňho dá. Okrem iného totiž nerobí čo? Príliš netára.

V športe je to cenené, v politike neobvyklé, v kríze pomerne veľký problém. Práve vtedy je totiž potrebný človek, ktorý sa vo svojej funkcii nachádza preto, že je najlepší. A to celkom určite nikdy nebol prípad Petra Pellegriniho: ten sa v každej funkcii ocitol len preto, že netáral. A ešte to aj vždy dokázal uhrať tak, že to vyzeralo dobre.

Dokonalé predstavenie

Posledné dni vo funkcii strávil Peter Pellegrini tým, že sa z neho stal Captain America.