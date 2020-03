Kým nejde o život, nejde o nič. Teraz ide o život

Na ideologické prestrelky naozaj nie je čas.

22. mar 2020 o 14:12 Eduard Žitňanský

Predstavitelia novej vlády zverejnili predbežný návrh 43 opatrení, ktorými chcú zmierniť ekonomické a sociálne dosahy koronavíru. Napríklad platenie daní za minulý rok chce odložiť až na koniec septembra (nie na koniec júna, ako sa predpokladalo doteraz).

V pláne má tiež podmienečne povoliť otvorenie prevádzok s menším rizikom šírenia choroby. Ďalej každá firma by mala dostať od štátu sto eur na zamestnanca v trvalom pracovnom pomere, aby tým štát podporil nákup dezinfekčných prostriedkov.

Navrhované opatrenia obsahujú aj všetky sľuby, ktoré už dala podnikateľom predchádzajúca vláda, teda napríklad aj odloženie platieb odvodov živnostníkov počas krízových troch mesiacov či dohodu s bankami o beztrestnom odložení splátok úverov výmenou za zrušenie bankového odvodu. Banky by takéto opatrenie prijali, lebo riziko by neniesli samy a navyše to je finančná motivácia.

V návrhu je veľa dobrých nápadov, ale aj problémov. Problémom je, čo tam je, ale aj to, čo tam nie je.