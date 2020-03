Máme Matovičov plán pre Slovensko

Je zrejmé, že úspešnosť vlády Igora Matoviča sa bude v najbližších mesiacoch posudzovať takmer výhradne podľa toho, ako bude zvládať krízu zapríčenenú koronavírusom. To v princípe znamená, či sa mu podarí vymyslieť a zrealizovať stratégiu, pri ktorej chorobe nepodľahnú tisícky ľudí, a zároveň sa podarí udržať pri živote ekonomiku.

To je však len nevyhnutná, nie dostačujúca podmienka, aby sme mohli povedať, že bola úspešná. A aby sme tento projekt mohli úspešnosť korektne vyhodnotiť, treba si stanoviť nejaké kritériá.

Kto sa pozrel aspoň na strednú úroveň riadenia podniku, vie, že keď sa má v biznise spustiť nejaký plán, nestačí si len vypýtať rozpočet. Jeho proponenti okrem pekných sloganov a farebnej prezentácie musia vopred ponúknuť aj takzvané KPI, znamená to Key Performance Indicators, teda kľúčové ukazovatele výkonnosti. Podľa ich napĺňania sa hodnotí úspech daného plánu, od ktorého sa potom odvíja profesionálna budúcnosť autorov.

Dôležité je stanovovať KPI vopred, lebo ex post si manažéri vymyslia všelijaké fígle: „Síce sme nezvýšili obrat ani zisk, ale zato sa zvýšila poznateľnosť značky a získali sme veľa e-mailových adries!“ Poznáme.

Čiže aj Matovičovo KPI si stanovíme vopred. Našťastie, v politike je roky, takže jeho ciele poznáme v každom ohľade. Buď ich sformuloval doslovne, alebo aspoň nepriamo v podobe výčitky iným vládam.

1. Návrat slovenských „utečencov“

Hlavné kritérium Matovič pravidelne opakoval pred voľbami aj po nich, keď vravel, že to bude takpovediac prvý riadok jeho programového vyhlásenia: vybudovať krajinu, kam sa budú Slováci radi vracať. Nemalo by to byť zvlášť ťažké, pretože státisíce Slovákov, ktorí odišli do zahraničia, označil doslova za „utečencov“.

Utečenec je z definície veci človek, ktorý odchádza z domova proti svojej vôli, pretože mu hrozí nebezpečenstvo z dôvodov politického prenasledovania či humanitárnej katastrofy. Hovoriť takto o Ferovi, ktorý odišiel z Čunova do Edinburghu, je od predsedu vlády nevkusné preháňanie, ale sú to jeho slová.

Podľa odhadov momentálne v cudzine pracuje čosi nad tristotisíc slovenských občanov. Keďže 21. marca pominuli politické podmienky ich údajného exilu a prestalo sa kradnúť, po prekonaní koronovej krízy nič nebude brániť ich návratu.