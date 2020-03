Deväť vecí, ktoré nám pripomenul koronavírus

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Nákaza koronavírusom nás zastihla zase nepripravených. Je to "čierna labuť" - ako Nassim Taleb pomenoval udalosti úplne neočakávateľné, ktoré pritom zásadne menia naše životy. Snažíme sa ich aspoň dodatočne vysvetliť a tvárime sa, že ich bolo možné predvídať. A potom zabudneme.

Prvé ponaučenie by teda slovami profesora Taleba znelo: "Ľudia sú o svojej nepoučiteľnosti nepoučiteľní."

Jasný porazený - zlý štát

Štát by mal mať aj v časoch mierových svoje základné funkcie v dobrej kondícii. Zdravotníctvo by nemalo byť prehnité a podfinancované, nie je dôvod, aby rozpočet nebol v priaznivých časoch prebytkový (ako v Nemecku). Krízové štruktúry by mali byť vždy vycvičené a profesionálne, školstvo by aj bez karantény mohlo pracovať so žiakmi na diaľku, s modernou technikou...

Keby to tak bolo, štát by pri udalosti typu nákaza koronavírusom zachránil omnoho viac životov a spoločného bohatstva. Generácie, ktoré práve zažívajú takú krízu v priamom prenose, by to mali premietnuť do svojho volebného rozhodovania.

Trápni porazení - táraji

Český premiér Andrej Babiš neprežíva svoje najlepšie obdobie. Jeho marketingový prístup, ktorý zatiaľ vždy prinášal vysoké preferencie, narazil na zmenenú realitu. Premiér vystupoval na všetkých tlačových konferenciách, hovoril ku všetkému, riešil a komunikoval každý detail, mýlil sa, rozčuľoval sa.

A zrazu vyzeral ako babrák v priamom porovnaní s profesorom Romanom Prymulom, epidemiológom vo funkcii námestníka ministra zdravotníctva (a neskôr šéfa krízového štábu).