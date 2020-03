Na sledovanie nie sú poriadne dôvody

Lokalizácia mobilov nemá zrejmý účel.

24. mar 2020 o 20:34 Peter Tkačenko

Hovorí sa, že ten, kto sa vzdáva slobody v mene bezpečnosti, si nezaslúži ani jedno.

Znie to dobre a často to aj platí, ale keby sme v tomto smere chceli byť konzekventní, tak by sme sa dodnes tĺkli papekmi ako hobbesovskí vlci.

“ Ideme rozširovať kompetencie v štáte, kde je čítanie nelegálnych prepisov voľnočasovou aktivitou? „ Popis a autor citácie

Preto sa aj na nové opatrenie vlády v podobe sledovania polohy mobilných telefónov nemusíme hneď pozrieť s nevôľou – veď krízové časy si žiadajú krízové opatrenia.

Ak bude opatrenie časovo obmedzené, bude mať nevyhnutný rozsah, zrejmý účel a budeme mať istotu, že nebude zneužité, azda by sme sa s ním vedeli zmieriť.

Časové obmedzenie v zákone je a rozsah si posúdiť nedovolíme, ale účel nám trochu uniká. Vieme o tom, že by u nás vážnejšie porušovali karanténne opatrenia? A ako im tento zákon zabráni, keď ešte aj jeho obrancovia v parlamente vraveli, že si stačí vypnúť mobil?

A pokiaľ ide o zneužitie, naozaj ideme takto rozširovať kompetencie v štáte, kde je čítanie nelegálnych prepisov voľnočasovou aktivitou?

Toto by nám koalícia mala lepšie vysvetliť.